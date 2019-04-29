親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
敬鵬大火周年
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

日職／王柏融再扛5棒DH 首打席二壘安2打點入帳

30歲以前買房...北市最難 下跌最多竟然是它

幫40多年的好友賄選買票 他被逮好友卻不聞問

2019-04-29 13:42聯合報 記者李承穎╱即時報導

嘉義縣民雄鄉何姓男子去年11月競選第3選區鄉民代表，透過鄭姓友人以每票500元買票賄選，總計賄款1萬元向鄭的鄰居們行賄，讓何男順利當選鄉代，嘉義地檢署接獲檢舉，展開調查，對他提起民事當選無效之訴，法官判決當選無效，可上訴。

何男辯稱，他和鄭男因在嘉義市工廠工作結識，但鄭後來到台北發展，許久未謀面，他僅向鄭拜票2次，鄭也非競選團隊成員，也沒有幫忙站台過，他不可能冒風險請一個很不熟稔的人幫忙賄選。

鄭男證稱，他10多年前退休返回嘉義，何拜票時遇到他，委託他幫忙賄選，去年11月中旬在民雄鄉5度交付1500到3500元不等金錢給他，他便到周邊鄰居家中行賄，何男是他40多年的好朋友，但他被抓後，何卻不聞不問，他才透露實話，沒有人逼迫他。

法院傳喚6名收錢的鄰居作證坦承，鄭男要求他們收到匯款後，要投票給何男，鄭都會詢問「你家有幾人能投票？」以人數來計算賄款，也已將不法所得交給檢調偵查。

法官審酌，鄭經濟不寬裕，每月只有7400元老人年金，不可能自行出資替何買票，兩人也無仇恨，沒有誣陷何的道理，鄭也不會無故讓自己身陷3年以上重罪，判何當選無效。

嘉義縣市賄選狀況嚴重，嘉義地檢署去年到今年2月28號止，違反選罷法的案件共有1060件數，起訴235件，案件數驚人，其中坦承收賄的民眾多以緩起訴處分，但條件是參加法治教育，嘉義地檢署主任檢察官郭志明日前也到各鄉鎮進行法治教育，希望遏止賄選歪風。

嘉義縣市賄選嚴重，嘉義地檢署主任檢察官郭志明舉辦法治教育講習。記者李承穎／翻攝
嘉義縣市賄選嚴重，嘉義地檢署主任檢察官郭志明舉辦法治教育講習。記者李承穎／翻攝
分享

賄選當選無效拜票
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

小潘潘丈夫江欽良上午出庭 一身白衣褲為自己叫屈

2019-04-29 12:54

宜縣議員詐領助理費342萬 法院判2年有期徒刑

2019-04-29 12:19

LINE群組齊罵女主管瘋婆 8員工判賠23萬

2019-04-29 13:41

高雄復健醫師詐健保 自費減重竟申報 「便秘」

2019-04-29 13:15

同婚修法若「不到位」 窮盡救濟途徑仍可聲請釋憲

2019-04-29 12:37

「老鼠會」兩年撈3億 富迪健康5幹部被起訴

2019-04-29 11:10

臉書罵「小人妖」 公然侮辱吃官司還得賠3萬

2019-04-29 10:59

粗心司機載貨沒捆牢 倒霉騎士輾過慘摔癱

2019-04-29 10:21

惡男用送優惠券為餌 誘女子上門凌虐判刑2年半

2019-04-29 09:31

借錢押槍 2人都吃官司

2019-04-29 00:16

機車被拍賣又入監服刑 他繼續喝酒又滯欠36萬罰鍰

2019-04-28 21:43

貪圖不勞而獲 鬆餅店員工侵占營收被判10月

2019-04-28 19:26

園藝男山區挖老大槍彈 出借抵押房租遭判5年2月

2019-04-28 17:31

賴清德侄子被控選舉無效 基隆地院駁回

2019-04-28 17:30

網購3C詐術多 刑事局防詐達人教防護

2019-04-28 15:19

不滿被辱罵 悍女火鍋店潑湯灼傷男友雙眼

2019-04-28 14:59

機車飆20公里上陽明山打群架 鋁棒、安全帽毆人遭起訴

2019-04-28 14:27

粉閃閃安全帽太突出 讓警方1小時內抓到賊

2019-04-28 13:17

噴槍女童案父親測謊未過? 他否認：整件事就是意外

2019-04-28 11:10

女賊踹破警局詢問室木板牆 誣警罵她才抓狂

2019-04-28 09:37

三星手機外盒破裂 物流理貨員挖出手機吃官司

2019-04-28 08:25

抗議執法男女不一樣 嗆警「看見女生就硬了」判刑

2019-04-23 15:53

「我要讓你死」他不爽被打拿刀殺死對方得關14年半

2019-04-23 11:19

北市長安西大樓傳傾斜 無列管紀錄、技師趕赴現場

2019-04-18 14:06

討債要求發生關係「讓妳扣1萬」 強制性交判3年半

2019-04-08 12:36

兆豐案外案 南國熙遭告發涉洗錢獲不起訴

2019-03-11 11:04

女嬰棄屍案 DNA比對最快4日出爐

2019-03-02 14:50
看更多

熱門文章

7國中生闖私人水池戲水 國三女生溺水急救無效亡

2019-04-28 20:56

民國80年紡織廠女工薪水袋曝光 數字讓人嘆「今夕是何年」

2019-04-29 11:12

又有棄嬰！左營某大樓頂發現男嬰 警方尋人中

2019-04-28 20:44

趙嘉寶落網稱平時都在家 檢警要追誰藏匿

2019-04-28 13:51

富二代找英文家教 女碩士生遭非禮靠這暗號得救

2019-04-28 18:53

國道中山高水上鄉北上段車禍 疑2車相撞4人受傷

2019-04-28 18:44

淡水、蘆洲汽車搶快左轉 奪走2機車騎士性命

2019-04-29 11:54

民興派出所前所長積勞成疾 52歲英才早逝今公祭

2019-04-29 09:29

70歲法師酒駕 龍山寺：「借假修真」未破戒

2019-04-28 23:58

人夫帶小三大陸偷情 小孩見性愛影片轉給媽

2019-04-28 15:53

機車被拍賣又入監服刑 他繼續喝酒又滯欠36萬罰鍰

2019-04-28 21:43

賴清德侄子被控選舉無效 基隆地院駁回

2019-04-28 17:30

法師酒駕被指破戒 龍山寺董座駁：媒體亂寫會有因果

2019-04-28 18:27

影／蘆竹王陽明昔猥褻執勤警 今凌晨狼狽遭警拘提

2019-04-29 11:53

影／花蓮崇德驚傳15歲國中生遭海浪捲走 正持續搜救中

2019-04-28 16:48

小黃運將搶快撞死騎士辯對方闖紅燈 記錄器還原真相

2019-04-29 09:34

北市信義區驚傳有爆裂物 警消封鎖現場調查

2019-04-29 11:52

爽身粉掩護運毒 泰國捕2台灣人

2019-04-28 23:55

去報案竟對女警咆哮又襲胸 法院判他3個月有期徒刑

2019-04-28 19:49

國中生結伴海邊戲水 1人遭大浪捲走消防局持續搜索

2019-04-28 19:25

她未婚二度產子殺嬰棄屍 苗檢今依殺人罪嫌起訴

2019-04-29 11:58

敬鵬大火周年／3分鐘奪6命 那是火、煙與黑暗的地獄

2019-04-28 23:46

台南女子突扯陌生女童髮 稱小孩身上會放電

2019-04-29 09:03

與15歲女學生泡溫泉還猥褻性交 男網友遭起訴

2019-04-29 11:20

花蓮下士疑疲勞駕駛自撞電桿 釀1死1傷

2019-04-28 20:58

南澳古道登山客墜30米深谷 警消繩索吊掛成功救人

2019-04-28 21:32

敬鵬大火周年／媽媽悔恨：為何沒阻止兒子當消防員

2019-04-28 23:59

女童噴槍命案 生父指測謊無法鑑判

2019-04-29 00:10

不滿被辱罵 悍女火鍋店潑湯灼傷男友雙眼

2019-04-28 14:59

影／新莊肇逃車禍撞斷少年肩胛 原來是尋仇故意撞人

2019-04-28 20:29

手下敲打藍寶堅尼車窗 再以車受損脅迫簽本票900萬

2019-04-29 11:57

5登山客疑食物中毒 和平救難員協助下山

2019-04-28 21:31

除夕放火燒死6血親遭三度判死 凶手要求律師不得上訴

2019-04-29 12:46

惡男用送優惠券為餌 誘女子上門凌虐判刑2年半

2019-04-29 09:31

自撞？車禍？攤商騎車半路亡

2019-04-29 00:00

台泰警方合作 跨國查緝海洛因逮兩人

2019-04-28 14:38

敬鵬大火周年／法過時、人不足 網補得不夠

2019-04-28 23:56

騎單車摔陡坡…樹救了他

2019-04-28 23:59

貪圖不勞而獲 鬆餅店員工侵占營收被判10月

2019-04-28 19:26

小潘潘丈夫江欽良上午出庭 一身白衣褲為自己叫屈

2019-04-29 12:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top