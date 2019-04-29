幫40多年的好友賄選買票 他被逮好友卻不聞問

2019-04-29 13:42 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



嘉義縣民雄鄉何姓男子去年11月競選第3選區鄉民代表，透過鄭姓友人以每票500元買票賄選，總計賄款1萬元向鄭的鄰居們行賄，讓何男順利當選鄉代，嘉義地檢署接獲檢舉，展開調查，對他提起民事當選無效之訴，法官判決當選無效，可上訴。

何男辯稱，他和鄭男因在嘉義市工廠工作結識，但鄭後來到台北發展，許久未謀面，他僅向鄭拜票2次，鄭也非競選團隊成員，也沒有幫忙站台過，他不可能冒風險請一個很不熟稔的人幫忙賄選。

鄭男證稱，他10多年前退休返回嘉義，何拜票時遇到他，委託他幫忙賄選，去年11月中旬在民雄鄉5度交付1500到3500元不等金錢給他，他便到周邊鄰居家中行賄，何男是他40多年的好朋友，但他被抓後，何卻不聞不問，他才透露實話，沒有人逼迫他。

法院傳喚6名收錢的鄰居作證坦承，鄭男要求他們收到匯款後，要投票給何男，鄭都會詢問「你家有幾人能投票？」以人數來計算賄款，也已將不法所得交給檢調偵查。

法官審酌，鄭經濟不寬裕，每月只有7400元老人年金，不可能自行出資替何買票，兩人也無仇恨，沒有誣陷何的道理，鄭也不會無故讓自己身陷3年以上重罪，判何當選無效。