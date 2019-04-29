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LINE群組齊罵女主管瘋婆 8員工判賠23萬

2019-04-29 13:41聯合報 記者曾健祐╱即時報導

某高科技大廠李姓等8名員工因不滿周姓女經理領導管理方式，私下創LINE群組以「瘋婆」、「腦大裝大便」罵周，並暗喻她風評差、精神有問題；周認為遭同事非議害她得憂鬱症辭職，向8人提告共求償115萬元；法院認為，李等漫無邊際評論，還擴散到其他單位，判8人共得賠周23萬元。

周主張，李姓員工等8人先創群組後，陸續又拉了7名同事進入，李等因不服、嫉妒她領導管理、受上級重用，多次在群組內朝她抹黑、謾罵，自己去年2月經同事告知發現，且對方言論擴散到其他廠區，害她遭其他同事指指點點，甚至罹患憂鬱症就醫，最後不堪抹黑離職。

周提出截圖證明，群組內包含李等8人，陸續以「瘋婆」、「妖婆」、「詐騙集團首腦」、「腦袋裝大便」等語謾罵，更直言「好像皇帝旁邊的宦官」，並暗喻她在業界風評差，影射精神狀態不正常，還以性騷言語就女性私處貶低人格。

李等8人認為，周情緒控管不佳眾所皆知，颱風天還要求違法加班，又常以主管職權要脅下屬「走路」，還會在主管前搬弄是非混淆視聽，種種行為早已飽受批評，同仁多次反應仍無法改變周霸凌下屬事實。

他們說，成立群組是用來互相安慰扶持、宣洩情緒，甚至交換情報避免遭周欺壓，且該群組非公開，無法直接提供第3人搜尋、直接加入，該言論場域屬私人，非不特定人可閱覽。

法院認為，民法上名譽權之侵害，與刑法的誹謗罪不相同，名譽侵害的行為不以廣佈於社會為必要，僅使第3人知悉此事，亦足當之。

判決指出，被告等人在群組發表非善意評論，沒有盡查證義務，就算有些事項可受公評，但也不能用侮辱性文字漫無邊際地評論，而且群組中並非所有人都對周不滿，被告等還將內容擴散到同公司其他單位，甚至跨縣市廠區，足以損害周在公司、同事間評價與名譽，認為她求償有據。

桃園地院民事庭。記者曾健祐／攝影
桃園地院民事庭。記者曾健祐／攝影
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