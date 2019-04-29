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高雄復健醫師詐健保 自費減重竟申報 「便秘」

2019-04-29 13:15聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄某復健科診所蘇姓醫師兼負責人，遭控6年前起涉趁病患自費掛減重門診，他竟申報「便祕」等病詐領健保，還用根本不在診所的醫師名義來申領診察費，3年前健保署審查發覺函送法辦。橋頭地院認定蘇共詐得健保給付26萬多元，考量他認罪並繳回，依犯詐欺取財罪判1年2月徒刑，宣告緩刑3年、向公庫支付40萬，可上訴。

據了解，蘇姓醫師擁碩士學歷，曾是醫學中心醫院的復健科主治醫師，目前在高雄地區自行開業。

判決指出，蘇姓醫師2013年1月25日起，病患自費掛號減重門診，他卻以「焦慮狀態」、「便秘」、「慢性肝炎」、「接觸性皮膚炎及其他濕疹」、「精神官能性憂鬱症」、「腰椎其他退化性脊椎炎伴有脊髓病變」虛報治療紀錄，從2013年1月25日至2016年7月26日止，獲健保署給付4萬8337元（醫療點數4萬8337點）。

蘇姓醫師還用另名沒實際於診所看診的醫師，申報診察費用，自2013年6月1日至2016年10月27日、共詐健保給付21萬4153元。

由於健保署審查發覺有異，前往訪談病患、醫師，將全案函送檢方偵辦。蘇姓醫師到案後承認犯行，將犯罪所得全數繳回，法官於是考量他沒有前科，認罪有悔改之意，相信他知錯已有警惕沒有再犯之虞，依2個詐欺取財罪合併處1年2月徒刑，宣告緩刑3年、向公庫支付40萬，緩刑期間保護管束，應接受法治教育2場。

高雄復健科診所的蘇姓醫師涉嫌詐領健保給付，共26萬多元，橋頭地院審理後，依犯詐欺...
高雄復健科診所的蘇姓醫師涉嫌詐領健保給付，共26萬多元，橋頭地院審理後，依犯詐欺取財罪判1年2月徒刑，宣告緩刑3年、向公庫支付40萬，可上訴。圖／本報資料照
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