小潘潘丈夫江欽良上午出庭 一身白衣褲為自己叫屈

2019-04-29 12:54 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



藝人小潘潘丈夫江欽良，今年初因涉及偽造文書和違反公司法等罪嫌，被檢方起訴，南投地院今天第一次開庭審理，江欽良開庭前出示組織犯罪和農業金融法不起訴處分書，並抱怨偽造文書不是事實，而昔日不當搜索讓小潘潘迄今還在休養無法恢復正常，他在庭上要求法官能儘快把電腦主機等查扣物歸還。

藝人「小潘潘」丈夫江欽良涉嫌草屯農會詐貸案，前年10月遭南投地檢署指揮中部打擊犯罪中心搜索約談，南投地檢署今年初偵結，發現江欽良除了草屯農會外，還以相同手法在屏東縣向恆春鎮農會、長治鄉農會超貸，總共六筆金額一億多元，依偽造文書、背信罪嫌提起公訴。

江欽良表示，當時檢警荷槍實彈大規模搜索他的住處，妻子小潘潘甚至因驚嚇過度，身心失調而回娘家休養，檢方查扣他公司電腦和資金以及出境管制，讓他無法處理40億元的資產，導致寶島時代村結束營業，草鞋墩夜市攤商也難以營運。

上午出庭前，江欽良頭戴白帽及一身白衣褲出庭，努力為自己「漂白」，出庭前更出示組織犯罪和農業金融法不起訴處分書，表示前年10月警方長短槍攻堅，闖進其住處，說他是大黑道，還說詐貸30億元，讓妻子和兩個女兒驚嚇過度，當初搜索動作很大，但最後只起訴他偽造文書及公司法，造成家人身心受創。