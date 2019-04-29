同婚修法若「不到位」 窮盡救濟途徑仍可聲請釋憲

2019-04-29 12:37 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



同志大遊行。 聯合報系資料照 分享 facebook 司法院釋字748號解釋認定民法親屬編「保障不足」，無法讓相愛的同性成立排他性的永久結合關係，違反憲法婚姻自由、平等權，兩年內應修或制定相關法律，若立法未完成，5月24日起同志仍可按民法規定辦結婚登記，目前行政院提出司法院釋字第748號解釋施行法送立院審議，若立院屆時修法「不到位」，權利受侵害的人可再聲請釋憲。

大法官解釋位階等同憲法，有拘束全國各機關及人民的效力，在大法官作出解釋後，同性婚姻獲得憲法層級肯認。不過釋字748號解釋出爐後，究竟同婚應是修改民法或另立專章、專法，挺同、反同方角力不斷。

748號解釋理由書提到，同性性傾向者過去受各種事實上或法律上的排斥或歧視，又因人口結構是社會孤立隔絕的少數，久為政治上的弱勢，難以期待經一般民主程序扭轉法律上劣勢地位。

去年公投結果，突顯大法官評判，而行政院確立制定專法方向，行政院長蘇貞昌也表示「人類社會是不斷進步的，以前窮人、女人、黑人都曾經被歧視很長的一段時間，連投票權都沒有，現在都已經獲得尊重，人人平等」。

司法院官員表示，5月24日起，同志可至戶政機關辦結婚登記，但若立院未依釋憲的實質內容修出相關法律，想辦結婚登記的同志無法得到應享的權益，當事人可向訴願機關提課予義務訴願。如果訴願遭駁，這時可提行政訴訟，真的在窮盡一切救濟途徑後仍無法解決，可以聲請釋憲。

法界人士指出，釋字748號解釋最重要的意旨在強調憲法第22條保障人民婚姻自由(包括結不結婚、和誰結婚)、第7條保障人民平等權，「不到位的法律」等於是繼續違憲；至於反同團體策動將民法修成婚姻只能是「一男一女」，基本上也不會或不該影響到同婚，因為釋憲已說明要有一個讓同婚與異性婚「實質相當」的保障。