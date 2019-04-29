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宜縣議員詐領助理費342萬 法院判2年有期徒刑

2019-04-29 12:19聯合報 記者江婉儀╱即時報導

圖擷自議員陳傑麟
圖擷自議員陳傑麟
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宜蘭縣親民黨籍議員陳傑麟，透過羅姓妻子的親戚林姓阿姨與沈姓姪子登記為議員公費助理，詐領助理費342萬4258元，在偵查、審判過程中，4人皆坦承犯行，宜蘭地方法院審結，依利用職務詐取財物罪，判陳傑麟2年有期徒刑、褫奪公權4年，緩刑4年；羅女則處1年10個月徒刑、褫奪公權3年、緩刑4年，全案可上訴。

判決書指出，陳傑麟在擔任議員期間，由羅姓妻子取得林姓阿姨與沈姓姪子取得身分資料、郵局帳戶後，登記為宜蘭縣議員公費助理，從103年12月至107年12月25日，2人每個月各領取4萬元的薪資，在任聘期間，林姓阿姨與沈姓姪子每月都到提款機領錢，將助理補助款交給羅姓妻子的母親，再轉交給陳傑麟，在4年期間，總共詐領助理費342萬4258元。

檢方偵訊時，4人都坦承犯行，但在法院審理時，4人均否認有不法意圖，陳傑麟辯稱，自己另外還有聘請葉女、高男等人擔任助理，還有游男擔任司機，給予他們的薪資都超過助理費；羅女則辯稱，林女與沈男都是她找來幫忙的，領到的助理費都是要支付給葉女等人。

林女辯稱，他在103年12月把自己的身分證件與帳戶資料交給羅女，並把錢交給他們，自己並沒有拿到什麼好處；沈男則說，一開始陳傑麟夫妻有說要他當公費助理，在103年12月將資料交給他們，起初是他領錢給陳傑麟，後來是陳傑麟將他放在抽屜的提款卡拿去領錢。

但宜蘭地方法院依據宜蘭縣議會公費助理名冊、議員助理費印領清冊、郵局存摺影本、LINE對話記錄等，認為陳傑麟將林女、沈男做為領取助理費人頭帳戶、詐領助理費等狀況堪信屬實。

宜蘭地方法院審酌， 4人在偵查中坦承犯行，陳傑麟也將不法所得全數繳回，審酌4人教育程度，均無犯罪紀錄，頗具悔意，宜蘭地方法院依利用職務詐取財物罪，判陳傑麟2年有期徒刑、褫奪公權4年，緩刑4年；羅女則處1年10個月徒刑、褫奪公權3年、緩刑4年；沈男、林女各處1年徒刑，褫奪公權2年，緩刑3年。

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