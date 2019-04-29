「老鼠會」兩年撈3億 富迪健康5幹部被起訴

2019-04-29 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



月朗國際電子商務、富迪綠色科技公司被控以老鼠會方式招募會員，透過「七上八下」手法升級，最高每人可得90萬人民幣，2年來吸金逾3億元；台北地檢署今依違反公平交易法起訴在台最高層級的幹部袁竣文（原名鄭峻文）、王湘嵐等5名幹部，另兩名會員僅單純繳會費，沒拉下線，獲不起訴。另有一名被告追加起訴，併高院審理。

檢調調查，擁有多層次傳銷登記的月朗，與未登記的富迪健康公司地址相同，皆在台北市松山區復興北路。對外販售洗髮精、化妝品、保健食品等相關產品，並以「月月愛」負離子衛生棉作為主打商品，該產品曾獲藝人推薦，登上藍心湄主持的節目「女人我最大」。

檢調發現，2公司於101年至103年1月間，透過旗下幹部拉攏會員加入，入會費每單位5萬元人民幣（約26萬元新台幣），會員透過拉下線賺取獎金，但公司卻未實際將會費從事產品生產、投資，而是轉為給付會員升級、分紅獎金，會員只要拉7人即可升級，下線如再拉8人還可再升級，賺取更多獎金，最高每人可得90萬人民幣。

會員可以將5萬元人民幣的入會費，兌換公司的健康食品。2年來，會員數已累積多達千餘人，推估繳交的會員費約3億元。彰化縣調查站接獲檢舉，報請北檢指揮偵辦，2016年2月18搜索鄭峻文住處及2間公司，約談11人到案，經調查後今依法起訴5名幹部，另2名會員獲不起訴。

據了解，袁否認犯罪，辯稱錢只是會費，且台灣分支並沒有經手入會費，入會費是由會員直接匯款至大陸總公司，另台灣分支機構營運資金，都由大陸匯來。其餘被告幾乎都承認犯行。