臉書罵「小人妖」 公然侮辱吃官司還得賠3萬

2019-04-29 10:59 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



歐姓男子2016年10月7日因臉書一則討論到政務委員唐鳳的新聞，在底下留言串中辱罵許姓網友「小人妖」，刑事部分被依公然侮辱罪判罰1萬元；許並提附帶民事求償20萬元，法院認定，歐針對許罵小人妖，意在影射對方身為男性卻無男性特徵，顯有輕蔑之意，判歐得賠許3萬元。

許男主張，歐先在中央社新聞粉絲團所張貼1則有關唐鳳的新聞下，發表「連長在自己身上的器官都還搞不懂的，還有啥可以期待？」等文字，他並回覆「閣下好像也少了1個器官？不過別擔心我們不是你，不會歧視你」。

歐再以「先露出來證明吧？此地無銀三百兩，小人妖」等語辱罵他，許認為自身名譽受損，提告公然侮辱，並附帶民事求償精神撫慰金20萬元。

對此，歐認為是許刻意加入評論引發衝突，而且網路上也有人以小人妖自稱，可見該詞無輕蔑意思，且自己是對持反對意見者回應，非針對許，並以非所有負面評價街構成犯罪等語抗辯。

法院為釐清歐有無侵害許的名譽權，根據留言串脈絡發現，直到許說了「閣下好像也少了1個器官」這句話後，歐隨即以「小人妖」等語句回應，可見是在針對許，加上許的臉書帳號是英文拼音，可直接連結到本人，是實體人格之延伸。

法院調查，「人妖」一詞通常是指經注射或服用女性賀爾蒙而擁有女性性徵的男性或變性者，雖在泰國因以生理男性跨女性的性別工作者聞名，仿間描述常直接稱人妖。

但歐稱許「小人妖」，顯然不是對跨性別工作者指稱，而是影射對方身為男性卻無男性特徵，顯有輕蔑意思，在社會一般通念及評價上，已足以使受謾罵者難堪、窘迫，造成人格、名譽受損，卻屬於侮辱性言論。