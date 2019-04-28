機車被拍賣又入監服刑 他繼續喝酒又滯欠36萬罰鍰

2019-04-28 21:43 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



彰化縣48歲張姓男子酗酒成性，曾多次拒絕酒測被罰款，他和老母代步的機車都遭查封拍賣後不知戒酒，又被查獲酒駕判刑4個月，入監服刑後再喝，又4次拒絕酒測，滯欠罰鍰36萬元；行政執行署彰化執行官日前上門拘提管收，他苦苦哀求，先繳1萬元後承諾其餘想辦法攤繳。

執行執政署彰化分署主任執行官胡天賜說，雖然酒駕已修法重罰，警方也嚴厲取締酒駕行為，到三月底止，彰化縣滯欠酒駕或拒絕酒駕罰鍰共6687萬元，共有1203件、1080人，十分驚人，彰化執行分署正逐一向義務人追討或查封名下財產。

張姓男子在台北打零工維生，偶而會回到鹿港鎮老家探見老母和兒子，彰化執行分署多次通知他繳納拒絕酒測的罰鍰，他都置之不理；彰化執行分署列為專案，查出他名下還有1輛1992年份的自用小客車，及鹿港鎮有一筆未辦保存登記建物。

日前，執行官到鹿港準備再查封拍賣時，發現未辦保存登記建物已拆除，自用小客車也因逾期未檢驗而被監理所註銷車牌。胡天賜說，執行官根據張男的戶籍資料，上門查訪才知是一間宮廟，廟方表明張男原本住在附近一間沒有地址的房子，為讓兒子能就學，才拜託宮廟讓他寄戶籍。

在宮廟人員指引下，執行官找到張男的住所，看到從事資源回收的張母坐在門口板凳，正拿著榔頭敲打電風扇的馬達，準備將馬達內銅線拆卸變賣。張母說，張男長期在台北打零工，偶爾才會回來，那輛1992年份的自用小客車早就不見了。

執行官告訴張母，張男又滯欠4次拒絕酒測的罰鍰36萬元。張母無奈地搖搖頭，嘆了一口氣說，連她代步的機車都因張男沒罰款被查封拍賣，害她只能徒步撿拾回收資源。

執行官拜託張母與張男，要張男趕快出面處理，否則將依法拘提張男管收。胡天賜說，執行官回來後通報張母的生活處境，彰化執行分署依通報機制，將張母個案轉介給彰化縣政府社會處評估處理。