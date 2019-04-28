貪圖不勞而獲 鬆餅店員工侵占營收被判10月

2019-04-28 19:26 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市李姓男子被控於2018年涉嫌侵占鬆餅店4萬多元營收，並將老闆借給他機車占為己有，李並向女友謊稱曾在旅行社工作可代買價格較便宜機票，收取2萬多元後即避不見面，台南地院依李觸犯業務侵占、普通侵占及詐機取財等罪，判處有期徒刑10月，得易科罰金，全案可上訴。

判決說，李安柏受僱於林姓被害人在台南市鬆餅店工作，負責包裝及收銀業務，2018年12月29日，趁林及其他人店員都不在場時，將他保管收入4萬7千元，侵占入己，並迅速離去。

李曾於2018年12月27日，在鬆餅店前向林老闆借用機車，作為代步之工具；李涉嫌業務侵占4萬7千元後，因知悉林將報警處理，同年月29日，取走該機車鑰匙，置於其實力支配下。

不僅如此，李同年12月間，向女友佯稱他曾在旅行社工作，可以較低 價格購買機票云云，女友信以為真，今年1月5日交付現金2萬元與李安柏；李收到現金後，將女友聯絡方式封鎖，並搬離原本租屋處，避不見面，女友才知受騙。

李和女友交往期間，曾向女友借用筆記型電腦1台、太陽眼鏡1支、外套1件、手錶1只，及機車1輛，1月5日騙取女友金錢後，將上迷物品侵占入己，並搬 離原租賃處。警方獲報後，1月8日循線查獲李，起訴法辦。 李坦承涉案。