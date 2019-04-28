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賴清德侄子被控選舉無效 基隆地院駁回

2019-04-28 17:30聯合報 記者吳淑君╱即時報導

第一次參選基隆市議員，就拿下仁愛區最高票的行政院前院長賴清德侄子童子瑋，當選後被對手曾紀嚴控賄選，並提起當選無效之訴，基隆地方法院判定駁回。

曾紀嚴尋求連任失敗，他向法院提告童子瑋創辦的「基隆市 Yes We Can夢想起飛協進會」，選前舉辦遊基隆港活動，免費招待在籍選民數百人遊港，餐飲、保險以及往返車資，賄選買票綁樁。

童子瑋答辯稱，該協會立案已逾一年，他們在文化局社造徵選活動，提出「尋‧憶‧委託行計畫」參選通過，受邀參與遊港對象，「無」任何地域性之限制，當天沒有用餐，保險遊港乘船所不可或缺，由文化局補助款支應，遊港活動一切合法。

法院審理指出，遊港活動原訂預算133500 元，超過文化局補助上限9萬元，協會原須自籌經費43500元；但活動結算，只花57257元，用補助的錢就夠了，並沒有協會自籌經費，免費招待旅遊。

遊港計畫參加對象原「無」任何地域限制，未「針對特定人」，縱其嗣後僅有在籍選民參與遊港，此一結果亦係「參與者」或「未參與者」之自由取捨，而非被告所能一手掌控。

法官指出，本件客觀上，童子瑋辦遊港活動，與參加的在籍選民，兩者之間缺乏對價關係，童子瑋亦難本此而產生所謂行賄的主觀犯意，而難認童已涉有選罷法第99條第1 項、刑法第144 條之賄選罪嫌。這件當選無效之訴，為無理由，應予駁回。

基隆市議員童子瑋（左），和無黨籍林旻勳，常被錯誤，鬧了不少趣聞。記者吳淑君／攝影
基隆市議員童子瑋（左），和無黨籍林旻勳，常被錯誤，鬧了不少趣聞。記者吳淑君／攝影
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基隆港文化局賄選
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