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龍山寺法師獨飲高粱 今晨酒未退騎車遭法辦

2019-04-28 13:34聯合報 記者李隆揆╱即時報導

目前常駐龍山寺、70餘歲的「心悟法師」，今（28）天上午7時許自新北市騎機車往台北市，行經華江橋時，遇警方酒測臨檢，測出酒測值達每公升0.28毫克，被依公共危險罪嫌送辦。

據了解，王姓男子是目前常駐龍山寺的心悟法師，昨晚在新北市家中獨飲高粱酒，今天上午以為酒氣已退，從住家騎車要到台北市，行經華江橋時，接受警方酒測臨檢，被測出酒測值達0.28毫克，被依公共危險罪嫌，移送台北地檢署偵辦，按後裁定無保請回。

目前常駐龍山寺、70餘歲的「心悟法師」酒駕被抓，不願以面示人。記者李隆揆／翻攝
目前常駐龍山寺、70餘歲的「心悟法師」酒駕被抓，不願以面示人。記者李隆揆／翻攝
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臨檢法師
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