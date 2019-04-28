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噴槍女童案父親測謊未過? 他否認：整件事就是意外

2019-04-28 11:10聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄今年1月發生3歲女童疑噴槍奪命，檢方依過失致死罪嫌追究鄺姓父親責任，自由時報今天報導鄺「未通過測謊」，後續案情發展對他不利。對此，鄺姓男子今早接獲本報記者電訪時，否認測謊未過，再度強調整起事件真的是意外，「我完全沒有動機、意圖，千想萬想都想不到發生這種事」。

橋頭地檢署指出，本件的測謊報告內容，檢察官會作為偵辦案件參考。至於測謊內容，因案件仍偵查中，不宜公開，本案對任何有關證據都會詳細調查，以還原案情。

鄺姓男子（50歲）表示，他的測謊報告是「沒有結果」（無法鑑判），因為很多答案重疊、矛盾，造成結果是反覆的，並非他測謊沒過。鄺不滿說，外界將他講得冷血，但整件案子是意外，目前他不宜透露太詳細案情。

鄺姓男子今年1月20日載女兒前往左營區某加油站自助洗車，持空氣噴槍整理汽車時發生意外，女童疑遭灌入空氣至體內奪命，他起先稱女兒自行把玩噴槍，之後改口不記得詳細過程，不過檢方調閱監視錄影畫面，確認他兩度持噴槍靠近女童所坐右前座，訊後依未善盡保護女兒義務，命令他6萬元交保。

檢方會同法醫解剖復驗後，女童死因確認是「氣體栓塞」，且體內肺、胃、腸等器官遭灌破受損，確認是噴槍奪命，噴槍上確實採驗到女童DNA，案情仍須釐清。

女童母親鄧女與鄺姓男子並無婚姻，女童從母姓，上周鄧女接受本報訪問，拿出監視器畫面指控案發時女兒動也不動、鄺僅不斷拿衛生紙擦拭，看不出有急著送醫，對鄺提殺人告訴，鄧女並指先前雙方為結婚、小孩等問題爭吵；鄺姓男子回批「扭曲事實」，他沒必要蓄意這樣做，相信司法會還清白，反指鄧女要求大筆賠償費。

高雄今年1月發生3歲女童遭噴槍奪命案，監視器拍到女童父親鄺姓男子兩度拿噴槍靠近女...
高雄今年1月發生3歲女童遭噴槍奪命案，監視器拍到女童父親鄺姓男子兩度拿噴槍靠近女童坐的右前座。記者林伯驊／翻攝
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