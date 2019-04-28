女賊踹破警局詢問室木板牆 誣警罵她才抓狂

2019-04-28 09:37 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市劉姓女子在前年7月間涉嫌從機車置物箱內竊取財物，並在豐原警分局大雅分駐所詢問時，因情緒失控，用腳踢詢問室內的木質牆壁，導致牆壁凹陷破洞，因劉女為累犯，台中地院依妨害公務、竊盜二罪，判處4月徒刑，得易科，劉女不服上訴，辯稱自己有精神疾病，且當時是因警員激她「莊孝維」、「不要再裝了」等語，她才會失控，求法官輕判，台中地院二審勘驗監視器，發現無劉女指控情形，駁回上訴，維持原判。

律師在全案審理為劉女辯稱，從影片勘驗的結果可以發現，劉女是因一名警員將劉女的兩顆檳榔，當成垃圾丟掉後，而發生爭執，一時氣憤而損壞詢問室牆壁，顯見雖然劉女的行為是法所不容，但確實是受到刺激一時失控所致，且劉女有治療精神狀況的就醫紀錄。

台中地院法官勘驗影片後指出，根據影片，劉女當時質疑警員丟掉她裝有2顆檳榔的袋子，但警員已一再向劉女說明、告知「那有什麼檳榔」，且劉女的袋子隨便放置，所以才被認為袋子是垃圾，且詢問室內不能吃檳榔等語，隨後劉女就開始將椅子往門口丟、以手揮擊牆板，並以腳踢破牆板。