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三星手機外盒破裂 物流理貨員挖出手機吃官司

2019-04-28 08:25聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市周姓男子在去年8月間是台中市某物流公司烏日區的委外理貨人員，他涉嫌在同年8月7日發現公司承攬運送的三星牌Galalxy J7 Pro手機的外盒破損，放置在待處理區，他趁休息時間將手機從外盒破裂處竊取，公司人員發現後，調閱監視器，發現是周涉案，周承認涉案，全案依業務侵占罪嫌移送法辦，台中地院一審認定是竊盜罪，判周拘役55日，得易科罰金。

台中地院法官審酌，周利用自己是物流公司委外理貨人員的機會，竊取手機，行為不能依業務侵占罪論處，但他利用受雇理貨的工作機會，不法侵害公司持有、管理之物的惡性及犯罪情節，仍然與一般竊盜行為有別，自應予嚴厲責怪，但考量到周前並無刑案科刑紀錄，素行尚可，且在案件審理期間，始終承認犯行，且也將竊取的手機繳回，因此依竊盜罪嫌，判拘役55天，得易科罰金5.5萬元，全案仍可上訴。

判決書指出，周姓男子是物流公司委外理貨人員，他在去年8月7日晚間11時30分許，在烏日區物流中心進行理貨工作時，見公司所承攬運送裝有SAMAUNG牌、型號Galalxy J7 Pro金色手機的包裹，因該包裹的外包裝盒破裂而被放置於待處理區，他趁休息時間，從包裝盒破裂處，徒手竊取手機。

同年月9日，集貨站人員發現包裹內的手機遺失，並在同年月14日調閱烏日區物流轉運中心的監視錄影畫面，並報警處理，為警循線查獲，並扣得前揭手機1支，全案原依業務侵占罪嫌移送，但台中地院審理後，認定非屬業務侵占，而屬竊盜罪，改以竊盜罪論處。

台中市從事物流業的周姓男子，去年8月間發現一支三星手機的包裝盒破裂，他從破裂處挖...
台中市從事物流業的周姓男子，去年8月間發現一支三星手機的包裝盒破裂，他從破裂處挖出手機，吃上竊盜官司。圖／本報資料相片
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