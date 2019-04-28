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敬鵬大火周年／火災現場還原 七消防員僅一倖存

敬鵬大火周年（九）／至今還沒有未送審的「消防法」

2019-04-28 07:23聯合報 記者陳熙文╱即時報導

敬鵬工廠大火，最終造成6名消防員不幸犧牲。促成國內對消防工作的新一波檢討，特別是希望消防員未來在搶救工廠火災時，能夠掌握足夠的工廠資訊。

內政部消防署歷經4次會議，於去年7月17日大致擬定「消防法」修法方向，包括強化公共危險物品及可燃性高壓氣體的製造、儲存或處理的資訊管理及監督；以及為搶救工廠火災，消防員得命管理權人提供廠區化學品種類、數量、位置平面配置圖，和要求工廠指派專人至現場協助救災，及提供搶救必要資訊等。

然而中間卻發生消防署「自我設限」的情況。原來消防署的修法版本第43條之1明訂，若工廠管理權人未能提供平面圖等必要資訊，導致有消防員殉職，得處管理權人1年以上7年以下有期徒刑；若因此導致救災人員重傷，得處6月以上5年以下有期徒刑。消防署計畫明列刑責來管制工廠業者，卻在業者的反彈之下，由消防署長陳文龍決定取消，再度回歸刑法「業務過失」的規定。

更令人遺憾的是，至今消防署的修法版本仍未送入立法院審查。雖然內政部長徐國勇曾承諾會加快腳步，要在去年以前把消防法送入國會，但據了解，修法進度已然止步。

不過相較於修法，警大消防學系教授簡賢文更關心提升工廠空間的安全性。

「如果失火的空間不安全，就算史特龍，你也走不出火場！」他認為，工廠現在就算合法合格，因為有生產線，不用照一般建築規範做防火區劃，火一燒有可能就是整片、整個廠房，難以在火災發生的時候限縮災害的規模，不只廠方深受其害，更波及救災人員的性命安全。

簡賢文指出，提升工廠空間安全的關鍵其實並不難，在於加裝自動灑水系統。他表示，裝設自動灑水系統的好處在於能在消防員到達之前先行冷卻火災，同時消防員抵達後，參考已灑水的區域，即可有效掌握火勢的動向。

然而明知自動灑水系統有效，台灣多數工廠卻欠缺這一塊，簡賢文認為是法規長期被觀念綑綁所致。他指出，火災的種類可分為：A類普通火災、B類油類火災、C類電器火災，以及D類金屬火災，而一般觀念認為B類、C類火災不能用水，必須用特殊的泡沫、乾粉、CO2滅火。

他表示，在那樣的認知之下，工廠有電器、燃料、溶劑等，所以一但發生火災立刻被歸類至B、C類火災，法規規定一定要有自動灑水設備的場所便自動將工廠排除在外。以敬鵬平鎮三廠為例，該廠的消防安全設備就不包含自動灑水系統，但設有泡沫滅火設備；而根據消防署訂定的「各類場所消防安全設備設置標準」，在自動灑水系統的規範中也特別註明：「應設自動撒水設備之場所，依本標準設有水霧、泡沫、二氧化碳、乾粉等滅火設備者，在該有效範圍內，得免設自動撒水設備。」

簡賢文進一步說明，電器、油類火災確實不能用水撲滅，但那僅局限於小型的手提滅火器，跟一個系統式控制的大量灑水系統是不同的概念。「台灣真的要推動工廠達到一定的規模，就要有自動灑水系統。」不過他也坦言，法規的修正相對緩慢，必須要由政府與民間共同來推動，尤其保險公司應分擔風險，適時提供誘因，讓工廠願意提高自己的空間安全性。

不過也有學者認為，工廠內存有「禁水性」化學溶劑，擔心自動灑水系統反而會「幫倒忙」，認為降低傷亡更務實的辦法，是民間單位能夠確實操練火災應變，尤其強化夜間值班人員的演練。交通大學土木工程系副教授單信瑜則認為，除了檢討消防法規、廠方責任，以及日常操演之外，根本性的問題可能在於台灣有一套過時的災防法。

敬鵬大火。圖／聯合報系資料照
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敬鵬大火。圖／聯合報系資料照
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火災消防員內政部
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