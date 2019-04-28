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敬鵬大火周年／火災現場還原 七消防員僅一倖存

敬鵬大火周年（八）／疑點追蹤4：遲到的化學災害應變

2019-04-28 07:22聯合報 記者陳熙文╱即時報導

去年敬鵬大火到底發生了什麼事，至今仍模糊不清，所幸桃園市消防局於去年9月份分別公布「敬鵬工業火災搶救報告」，及「敬鵬工業火警檢討報告」，社會才得以一窺端倪，有助於重建現場。而本報記者也透過兩份報告書整理出火災現場的疑點，以助釐清真相。

疑點四：遲到的化學災害應變

敬鵬大火除了火勢猛烈，突然在短時間內延燒全廠，更因廠內儲存的化學溶劑，讓它同時具有化學災害的特性，成為一場複合式災難，不只增加後期搜救任務的困難度，造成5名消防人員在搜救中遭化學灼傷，更有可能影響到受困消防員的逃生。

火災搶救報告書指出，第一時間接獲火警的消防局山峰分隊，於當晚9點32分即到達現場，展開部署，並顯示初期指揮官蘇文遠在9點36分就了解工廠內存有「化學有機溶劑」。不過，與其立即請求相關單位協助，現場指揮中心遲至9點47分才通知環保署北區環境事故專業小組，並在9點54分通知環保局同仁到場支援。

根據桃園市環保局指出，環保署技術小組於10點34分才抵達現場，距離消防隊抵達現場已經過了一個小時。

消防員工作權益促進會秘書長朱智宇認為，消防員所受的相關訓練有限，雖然上過化災應變的課程，但不具備在實務上處理化災的能力，必須仰賴專業協助。然而，由於目前「環境事故專業技術小組」的編制，碰上化災，姍姍來遲恐怕是無法避免的「常態」。

我國現行的「環境事故專業小組」前身為「環境毒災應變隊」。環保署在2001年福國化工公安爆炸事故之後，於2003年擴大成立北、中、南區毒災應變諮詢中心，並在2006年建置北、中、南部共7個「環境毒災應變隊」，兩度更名後，正式改名為「環境事故專業技術小組」，以24小時輪流值班方式待命，現隸屬於環保署化學局。

換言之，敬鵬火警檢討報告指出，應對化災的「環境事故專業技術小組」全國分佈僅有7組，出動至抵達都要花費近一小時。等於到哪裡都是會遲到的。更離譜的是，目前環境事故專業技術小組成員不具有公務員身份，仍是政府以執行年度委辦計劃的型態運作，也就是「外包」民間學術單位來對付國內大小毒性化學災害。一但有人員受傷，環保署甚至可以不必負責。

對此，環保署化學局雖承諾要爭取預算擴編，將事故小組從7組增為10組，也持續考量將其納入政府正式編制，但交通大學土木工程系副教授單信瑜說，現在的7隊當然是不夠的，不過制度可能才是最需要改進的地方。

以敬鵬大火為例，他認為在現行救災體制之下，現場有沒有需要通知環境事故專業技術小組到場，屬於指揮官的判斷，也許指揮官比較晚通知，但目前有很多模糊地帶，小組能愈早到當然愈好，不過不會每次都這麼理想。「我們應該要做的事情，是把判斷原則弄得更清楚，」單信瑜強調。

他指出，消防員工廠救災僅只知道由消防局所管制的公共危險物品，無從得知廠內的毒性化學物質，除了在資訊上必須統合之外，可以針對廠內存有多少毒性化學物作為環境事故小組出動的基準，或是降低通知事故小組的門檻－凡碰上生產、製造或儲存毒性化學物的場所，即做通知。

然而單信瑜認為，關鍵的問題在於，救災系統未曾統整，仍舊救火歸消防局、化災歸環保署，不但因為各機關格式不同，工廠端無法有一個統整的緊急應變計畫，救災機關也各自為政，然而地震可能會導致火災、火災也可能引發化災，一切都環環相扣，政府需要一個更統一的救災系統。

當前政府大力推動，俗稱「化學雲」的跨部會化學物質資訊平台，也致力於提出修法，讓廠方能在第一時間提供廠內化學物質資訊，但消防署於敬鵬大火之後，針對擁有大量化學物質的高風險性工廠進行盤點，截至今年2月為止，全國共發現2159家工廠。在體制尚未健全之前，悲劇仍有重複發生的可能。

敬鵬大火。圖／聯合報系資料照
敬鵬大火。圖／聯合報系資料照
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