男子離婚請求分配夫妻剩餘財產 判前妻要給付百萬

2019-04-27 19:44 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市經營食品店的張姓男子因婚後有性暴力行為，去年與結褵17年方姓妻子離婚，因方妻負責管理食品財務，張男離婚後發現名下財產被掏空，只能向銀行借款周轉維持食品店營運及2名小孩生活與教費用，提告請求分配夫妻剩餘財產。經平均分配後，新北地院日前判決方妻應給付前夫張男110萬3135元，可上訴。

判決指出，經營食品行的張男於89年與方姓女子結婚，婚後育有二子，食品行每日營收及公司大小章、支票薄等均由方妻保管，因張男婚後有性暴力行為，雖張男願意就醫、接受心理諮商，方妻也到多處宮廟拜拜祭改身體關、小人關、姻緣關、添補子女緣、祭嬰靈等祭改布施，投香油錢功德箱，仍無法改善二人婚姻關係，雙方於106年1月經法院和解成立而離婚。

張男離婚後發現因前妻負責管理財務的食品行，包括銀行存款239萬餘元被提領一空，150萬元銀行定存也被解約，銀行戶頭僅剩下360元，因張男父親罹口腔癌，只能靠灌流質食品維持，加上小孩教育費，只好向銀行貸款周轉來維持食品行營運，勉強維持生計，張男依民法法定財產制為其夫妻財產制，請求與前妻對剩餘財產進行分配。