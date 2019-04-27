網路爆料公審前男友及女友 女子洩露個資處4月

2019-04-27 18:50 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



王姓女子與黃姓男子、高姓女子有感情糾葛，上網路社群爆料黃常與客人老婆有曖昧，女友得知他又與之前外遇對象聯絡同時約砲，提出分手被毆打等不實訊息，且張貼兩人電話等資訊而挨告，雖判緩刑，她不滿雙方未和解，再傳不雅照片給高女，表示會跟對方沒完沒了，檢方上訴，台南地院合議庭撤銷原判決，認王女違反個人資料保護法處4月徒刑。

判決指出，原審審理時，黃及高女並未到庭，也未與王女接觸。王女於審理後傳送截掉頭部、手遮胸部未漏點的上半身裸照及多筆簡訊給高女，表示會跟對方沒完沒了；「因為你們，我有前科，我們會一直有關連，息息相關… 」、「我會全部傳去你們所有家人跟你們小孩學校老師那，我有吃藥恍神。有傳什麼我也會忘記。」

王女不滿本案未和解，揚言將傳送該圖檔給高女小孩、學校老師，使人誤認為高女，合議庭審理時，王女以「我有吃藥恍神。有傳什麼我也會忘記」等語來撇清自己想傳送不實訊息、圖檔的誹謗犯意，且確實也已傳送高女的前夫，已對高女造成精神上的騷擾。

合議庭審理期間，王女提出醫院病史記錄，稱原患有精神官能性憂鬱症，長期以來陸續就醫。合議庭進而調閱相關病歷，發現案發當下，王女病症應屬於控制中或沒有惡化的情況；縱有因本案感情受創而影響其原有疾病，也非因本件感情糾紛始肇生憂鬱症。