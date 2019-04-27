劈腿被男友逼簽240萬本票當分手費 女還150萬脫身

2019-04-27 18:33 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



林姓女子與黃姓男子交往後，以裝修北市房屋為名，陸續向黃男借款320萬元，豈料隔年發現林女不僅腳踏兩條船，還是「累犯」，傷心之餘要求還款240萬元做為分手費，林女以手頭緊，雖答應還款並簽下31張本票給黃男，但事後僅還款150萬元，遭黃男提告清償票款強制執行來追討欠款。新北地院依林女提示去年的還款收據，認為林女已清償債務，日前撤銷對林女的強制執行，可上訴。

判決指出，黃姓男子於102年3月結識林姓女子交往成男女朋友，林女以位於北市南京東路房子需整修，陸續向黃男借款320萬元，103年7月林女腳踏兩條船，另與他人交往，要求林女還款240萬元做為分手費，林女雖道歉認錯，又以手頭緊為由，簽下31張本票共240萬元，允諾會還錢，卻始終未履行。

106年2月間，黃男發現林女又與其他男子出國同遊日本，萬念俱灰下於106年2月6日決定徹底結束二人男女朋友關係，並持本票提告向林女追討，追查發現林女名下無財產，經法院行政執行處核發債權憑證而結案，又發現林女尚有合作金庫銀行帳戶遂再次聲請強制執行。

林女見事情鬧大，107年9月相約見面，先向黃男哭窮，又以願意當場償還現金150萬元，希望黃男能接受當其已返還250萬元，黃男一時 心軟同意簽下還款收據。