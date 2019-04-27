詐團這招讓人二度上當 警獅子吼：不要再登入了

2019-04-27 16:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市王男去年網購遭詐騙，本周又接獲自稱「金管會」政府機關電話，詐騙集團術語，「只要充帳，就能拿回被騙的錢」，這招讓王男信以為真，只差兩步驟就要將全部積蓄匯入詐團手中，現場員警看不下去，霸氣拿手機與詐團對話，更獅子吼要王「不要再登入了」，這才成功保住7萬元餘額。

33歲王男去年9月因網購遭詐騙，一心想拿回現金，本周一接獲自稱銀行人員來電告知，金管會獲知王男遭詐騙後通報銀行，銀行客服人員請他先將他行存款轉入該銀行戶頭，再依指示匯入代碼「充帳」，就可拿回去年被騙帳款項。

王男聽後相當開心，立即到附近提款機操作，因作業程序過久，一旁民眾擔心是車手從事非法領款，報警處理。

看到員警到場，王開門見山就說自己去年被詐騙，正在依銀行人員的指示「充帳」拿回被騙帳款，還說現在只剩「轉帳」和「錢匯回」最後2個步驟，就可以將錢領回。

王男堅信自己已被騙過一次，不可能二度上當，還讓詐團假冒的「銀行人員」與警方通話，沒想到詐騙集團不但鎮定地和員警對話，也大方告知姓名及員編取信於人，甚至明知警方在旁，還大膽地詢問王男戶頭餘額，催促他依指示「充帳」，讓員警忍不住獅子怒喊：「不要再登入了」。