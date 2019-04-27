網路隨便抓圖牆上掛 直播竟被作者瞧見吃官司

2019-04-27 14:32 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



小心網路任意抓圖可能觸法。台南市陳姓男子經營佛具行，4年前在網路上抓 「猛龍圖」，下載後交廣告公司列印輸出，張貼在店內牆壁上，未料，他在臉書開直播販售商品時，好巧不巧被作者發現後擷圖提告，陳辯稱是廣告公司裡的小姐找給他的，不知道有著作權問題，台南地院認他犯侵害著作財產權罪，處拘役55日，可上訴。

廣告業者表示，陳當初到他店裡，他妹妹上網找了兩張圖給陳， 陳選擇該作品，並在店裡使用網路下載，他不知道陳有沒有權利使用，客人要他列印、他就列印，「他只負責輸出而已」 。

前年5月底，陳在自家佛具行的臉書公開直播時，後方牆上張貼林姓男子創作的「猛龍圖」，剛好被林的友人發現，通知林向嘉義警方提告，案件轉到台南地檢署偵查起訴。

陳否認有違反著作權的犯行，辯稱廣告公司的小姐找給他的，他不知道有著作權問題；他說，臉書直播時，只有拍到該作品一小部分而已