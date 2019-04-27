他擔任安全士官太會睡 再犯被判2月刑

2019-04-27 09:50 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



海軍陸戰隊戰車營羅姓下士，去年11月間在台南市陸軍南區聯合測考中心，服2時至6時的安全士官勤務，擔任警戒職務，沒想到靠躺在安全士官桌的椅子上睡翻了，連教官站在一旁好一陣子都毫無知覺 ，直至教官出聲糾正才醒過來，前年底在駐地也發生類似情事，台南地院認他犯陸海空軍刑法廢弛職務罪，處2月徒刑。

判決指出，22歲羅姓下士，前年11月間服2時至4時的安全士官，理應在連隊所設的安全士官桌處擔任衛哨勤務，竟擅離勤務所在地，躲至2樓的寢室睡覺。當天3時許，士官督導長發現安全士官桌上的軍線電話響不停，無人接聽，起床接聽後，才發現罹竟跑回寢室睡翻了。

部隊長官覺得羅的行為很誇張，經高雄憲兵隊移送法辦，高雄地院依陸海空軍刑法第35條第1項擅離勤務所在地，處拘役30日，可易科罰金。

未料，去年11月間，他隨著部隊來到南區聯合測考中心訓練，服2時至6時的安全士官勤務，靠躺在安全士官桌的椅子上睡翻了。教官發現後，逐級向上級回報，案經台南憲兵隊移送偵辦。