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他擔任安全士官太會睡 再犯被判2月刑

2019-04-27 09:50聯合報 記者邵心杰╱即時報導

海軍陸戰隊戰車營羅姓下士，去年11月間在台南市陸軍南區聯合測考中心，服2時至6時的安全士官勤務，擔任警戒職務，沒想到靠躺在安全士官桌的椅子上睡翻了，連教官站在一旁好一陣子都毫無知覺 ，直至教官出聲糾正才醒過來，前年底在駐地也發生類似情事，台南地院認他犯陸海空軍刑法廢弛職務罪，處2月徒刑。

判決指出，22歲羅姓下士，前年11月間服2時至4時的安全士官，理應在連隊所設的安全士官桌處擔任衛哨勤務，竟擅離勤務所在地，躲至2樓的寢室睡覺。當天3時許，士官督導長發現安全士官桌上的軍線電話響不停，無人接聽，起床接聽後，才發現罹竟跑回寢室睡翻了。

部隊長官覺得羅的行為很誇張，經高雄憲兵隊移送法辦，高雄地院依陸海空軍刑法第35條第1項擅離勤務所在地，處拘役30日，可易科罰金。

未料，去年11月間，他隨著部隊來到南區聯合測考中心訓練，服2時至6時的安全士官勤務，靠躺在安全士官桌的椅子上睡翻了。教官發現後，逐級向上級回報，案經台南憲兵隊移送偵辦。

台南地院審酌，羅為現役軍人，本應重法守紀，竟棄其義務於不顧，在衛哨時睡眠，影響軍隊紀律及營區安全管控，行為不當，同時，羅前因違反職役罪經高雄地院判處拘役30日確定。法官念及羅犯後坦承於衛哨時睡眠、恍惚，兼衡階級為下士，高職畢業智識程度等，處2月徒刑，可易科罰金。

事隔1年，海軍陸戰隊羅姓下士擔任安全士官爆睡，再被抓包，台南地院認他犯陸海空軍刑...
事隔1年，海軍陸戰隊羅姓下士擔任安全士官爆睡，再被抓包，台南地院認他犯陸海空軍刑法廢弛職務罪，處2月徒刑，可上訴。圖／本報資料照
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