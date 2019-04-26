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夾帶牛肉給受刑人 獄官吃肉帶茶葉換3年徒刑

2019-04-26 20:27聯合報 記者林保光╱即時報導

高雄監獄前戒護科徐姓主任管理員幫受刑人夾帶牛肉入監，違反監所食物檢查程序，又吃了其中三分之一的牛肉，並收取受刑人家屬花錢的茶葉，帶入獄中泡給受刑人喝。經2年纏訟，高雄地方法院依貪汙治罪條例，判徐3年徒刑，褫奪公權3年。全案可上訴。

判決指出，徐自2015年10月擔任高雄監獄禮五舍主管，負責考核受刑人及舍房秩序等業務，明知依監獄行刑法施行細則規定，送受刑人的食物及必需品須經檢查，但2016年2月，他向洪姓受刑人的母親說洪喜歡吃牛肉，他可代為烹煮，供洪在獄中吃。

第一趟和洪母到他所指定的好市多賣場買牛肉，由他煮給洪吃，但第二趟因洪母要照顧孫子，他買牛肉後憑單據向洪母收錢，在家烹煮後裝便當盒夾帶入獄，違反食物檢查規定，自己也吃了其中三分之一的牛肉，價值約2000多元。

2016年10月，徐姓主任管理員又向洪說他下班常到某茶行喝茶，藉口要洪男捧場，實際則洪轉告家人，按址提供餽贈，洪母在茶行寄放1萬5000元後，徐下班便去茶行挑選等值茶葉，帶進獄中泡給洪及其他受刑人喝。

徐受審訊時，坦承牛肉吃了一部份，但說他也有出4000元，而且牛肉不是管制品，本來家屬就可寄送入監，認為他僅違反行政規定。但合議庭認定，徐未依監獄食品檢查程序，幫受刑人夾帶牛肉入監，自己也分食牛肉，損及公務機關聲譽及監所管理秩序，仍判他有罪。

高雄監獄前戒護科徐姓主任管理員幫受刑人夾帶牛肉，又吃部分牛肉，經高雄地方法院判有...
高雄監獄前戒護科徐姓主任管理員幫受刑人夾帶牛肉，又吃部分牛肉，經高雄地方法院判有罪。記者林保光／攝影
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受刑人監獄
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