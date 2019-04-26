夾帶牛肉給受刑人 獄官吃肉帶茶葉換3年徒刑

2019-04-26 20:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



高雄監獄前戒護科徐姓主任管理員幫受刑人夾帶牛肉入監，違反監所食物檢查程序，又吃了其中三分之一的牛肉，並收取受刑人家屬花錢的茶葉，帶入獄中泡給受刑人喝。經2年纏訟，高雄地方法院依貪汙治罪條例，判徐3年徒刑，褫奪公權3年。全案可上訴。

判決指出，徐自2015年10月擔任高雄監獄禮五舍主管，負責考核受刑人及舍房秩序等業務，明知依監獄行刑法施行細則規定，送受刑人的食物及必需品須經檢查，但2016年2月，他向洪姓受刑人的母親說洪喜歡吃牛肉，他可代為烹煮，供洪在獄中吃。

第一趟和洪母到他所指定的好市多賣場買牛肉，由他煮給洪吃，但第二趟因洪母要照顧孫子，他買牛肉後憑單據向洪母收錢，在家烹煮後裝便當盒夾帶入獄，違反食物檢查規定，自己也吃了其中三分之一的牛肉，價值約2000多元。

2016年10月，徐姓主任管理員又向洪說他下班常到某茶行喝茶，藉口要洪男捧場，實際則洪轉告家人，按址提供餽贈，洪母在茶行寄放1萬5000元後，徐下班便去茶行挑選等值茶葉，帶進獄中泡給洪及其他受刑人喝。