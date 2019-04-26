國民法官審理強盜案輕判竊盜 檢轟：只差沒判無罪

2019-04-26 19:54 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



職業法官與國民法官的見解南轅北轍，讓雲林地檢署一名檢察官在網路留言譏諷，「講個笑話，國民參審」。示意圖／ingimage 分享 facebook

有輕度智能障礙的張姓男子，多年前從高雄騎腳踏車到台中大甲進香，在雲林偷了1支35元甜筒，被抓包後惱羞成怒，試圖用腳踏車攻擊超商張姓店長，還用畚箕揮向張男的汽車，2016年被雲林地院依準強盜罪判刑3年8月，本案因特殊，雲林地院用來當參審的模擬個案，國民法官26日審理後，認為張男僅觸犯竊盜罪，輕判拘役30天，有檢察官砲轟，只差沒判無罪。

職業法官與國民法官的見解南轅北轍，引發熱議，雲林地檢署一名檢察官在網路留言，「講個笑話，國民參審」、「侏羅紀公園準備開園」、「準強盜罪素人很難理解吧」；司法院解釋，模擬參審的事實均修改過，證人與被告也是找人扮演，兩案的卷證基礎完全不同，拿來比較無意義。

張男偷的甜筒僅35元，原本僅觸犯竊盜罪，他為了保衛甜筒，用腳踏車企圖攻擊張姓店長，並追逐張男以畚箕攻擊其汽車，脫免逮捕；雲林地院法官認為，張男行為構成刑法的強盜罪，但考量犯案時受到智能不足影響而降低辨識能力，依法減刑3年8月。

由於案情特殊，雲林地院用來當成模擬參審的個案，修改部分內容，請人演出被告、被害人、證人，國民法官審理後，認定張男觸犯是竊盜罪，而非準強盜罪，「逆轉」改判拘30天。

司法院指出，模擬參審的資料與原案不同，沒有比較的基礎，出現不一樣的判決很正常，其他法院做的模擬結果也多與原審不同。