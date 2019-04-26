勞動部長許銘春告名嘴 吳子嘉出庭同意談和解

2019-04-26 18:39 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



勞動部長許銘春認為美麗島電子報董事長、名嘴吳子嘉上政論節目指他賺高雄氣爆災難財，自訴吳子嘉加重誹謗罪。台北地院今天開庭，法官問雙方和解意願，許銘春自訴代理人吳春美說「要看吳子嘉的誠意」，吳子嘉說「願接受調解，但還沒有完整構思。」

今天庭審並未討論和解模式，不過，法官排定下月31日的調解庭讓雙方談判；事實上，吳子嘉相關發言也被總統府秘書長陳菊自訴加重誹謗罪，法院昨天開庭時，吳也和陳菊的自訴代理人李勝琛表示願意談和解。

吳春美說，吳子嘉今年1月24日在東森電視台政論節目「關鍵時刻」說，高雄氣爆案代位求償6000多萬元，律師費分給3家律師事務所，其中1家跟許銘春有關、許不適合當勞動部長等，但代位求償訴訟都是公開招標的採購案，上網都找得到。

吳春美說，去年9月19日國民黨立委陳宜民即虛構有4000萬元律師費與許銘春有關，但陳宜民後來已在臉書專頁公開道歉，許銘春認為吳子嘉有誹謗惡意，因此提告。

吳春美說，許銘春不排除和吳子嘉和解，要看吳子嘉誠意如何，應請吳子嘉說明能夠提出什麼樣的和解條件。