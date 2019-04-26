親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

黃心穎偷吃許志安 現身美國機場吐5字

500萬購入的曳引車拍賣多人搶著要 今185萬元賣出

2019-04-26 17:33聯合報 記者林敬家╱即時報導

鍾姓男子因違法傾倒廢棄物去年被彰化地院判有期徒刑3年6月，還宣告將他的曳引車、拖車，及犯罪所得5萬8000元全都沒收，彰化環保局事後為清理他留下的殘局花費126萬元，但鍾男遲未清償處理費，彰化地檢署去年請行政執行署彰化分署拍賣沒收車輛，今天舉行拍賣以185萬元拍定。

今天拍賣為刑法沒收新制實施後，行政執行署首次與彰化地檢署跨機關合作執行環保沒收案件拍賣，行政執行署長林慶宗與彰化地檢署檢察長徐錫祥等人都到場關心。

拍賣的車頭廠牌VOLVO出廠僅5年多，車輛狀況佳，也沒有欠任何違規罰鍰，鍾男指出車輛當初以約500萬元購入，今天吸引23組約50多人到拍賣現場競標，相當踴躍，車輛最後以126萬元拍出，與市面上類似車況的二手車價格約240到250萬元相比，對買家來說相當划算。

彰化分署指出，鍾男除積欠環保局清理費還有健保費與稅款約156萬元，車輛標售後可償還滯欠費用，其餘金額將入國庫。

彰化分署阮執行官蕙芳表示，鐘姓男子2017年間多次駕駛拖車到芬園鄉貓羅溪堤防、139縣道、山坡地等地違法傾倒廢棄物總計達20公噸，破壞景觀生態，危害居民居住環境，彰化縣環保局通報彰化地檢署偵查起訴，彰化地方法院判鍾男有罪，為避免他再以該拖車非法使用，也沒收拖車車頭及車斗。

彰化縣環保局為清理鍾男傾倒廢棄物花費126萬元，之後通知他限期履行卻置之不理，去年移送彰化分署強制執行。

行政執行署彰化分屬今天舉行曳引車拍賣，吸引民眾到場競標。圖／行政執行署彰化分署提...
行政執行署彰化分屬今天舉行曳引車拍賣，吸引民眾到場競標。圖／行政執行署彰化分署提供
分享
行政執行署彰化分屬今天舉行曳引車拍賣。圖／行政執行署彰化分署提供
行政執行署彰化分屬今天舉行曳引車拍賣。圖／行政執行署彰化分署提供
分享
行政執行署彰化分屬今天舉行曳引車拍賣，吸引民眾到場競標。圖／行政執行署彰化分署提...
行政執行署彰化分屬今天舉行曳引車拍賣，吸引民眾到場競標。圖／行政執行署彰化分署提供
分享
鍾姓男子涉嫌將50個裝滿有毒事業廢棄物的鐵桶，偷倒在芬園鄉10多公尺深的山谷。報...
鍾姓男子涉嫌將50個裝滿有毒事業廢棄物的鐵桶，偷倒在芬園鄉10多公尺深的山谷。報系資料照片
分享

廢棄物保費
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

林依晨前男友性侵少女要入獄 消失4天終於到案

2019-04-26 18:17

未據實申報財產遭罰120萬元 葉世文提告敗訴

2019-04-26 16:42

W飯店命案 土豪哥賠錢和解獲輕判2年10月

2019-04-26 14:27

新屋主怒告前屋主賣凶宅 檢方打回票

2019-04-26 13:59

人妻為離婚竟自爆偷吃幼齒 法官判不准

2019-04-26 13:33

土豪哥輕判重獲自由 高院：他和女模之死無因果關係

2019-04-26 13:12

土豪哥輕判2年10個月 被害家屬律師：會討論是否上訴

2019-04-26 12:37

通緝犯開車輾壓拖行派出所長 涉殺人未遂要關8年半

2019-04-26 12:27

「土豪哥」自由了！朱家龍百萬交保 步出法院不發一語

2019-04-26 12:24

陽光愛心協會理事長參選里長賄選 法院判1年10個月

2019-04-26 11:39

14年侵吞校產上億 中興高中董座父子遭起訴

2019-04-26 11:38

訴訟的健保制度？從另個角度看法扶法修正爭議

2019-04-26 11:01

「土豪哥」更一審輕判 朱家龍100萬元交保

2019-04-26 10:31

「土豪哥」賠錢換和解 更一審判2年10月

2019-04-26 10:10

錯放擄人勒贖嫌犯 法官致歉：未來辦案會更仔細

2019-04-26 10:00

闖空門掃光50瓶高粱酒 桃園偷酒賊判8月賠3萬

2019-04-26 07:56

政院版律師法修正案 未來重大犯罪者 禁轉律師

2019-04-26 00:19

法治交流因政治中斷 顏大和：可惜啦

2019-04-25 23:56

跨境抓詐團 兩岸從合作掃蕩變海外搶人

2019-04-25 23:52

兩岸司法互助十年 從熱絡到冰點

2019-04-25 23:51

烤肉誤殺老爸 親人求情獲減刑

2019-04-25 23:37

逃亡1396天 陳菊愛將趙嘉寶落網

2019-04-25 23:33

趙嘉寶墾丁民宿落網 老闆娘：都叫他「強哥」是常客

2019-04-25 23:32

陳菊愛將趙嘉寶 遭通緝逃亡1396天終落網

2019-04-25 21:13

陳菊愛將趙嘉寶遭通緝 逃5年多今墾丁落網

2019-04-25 19:23

陳菊告3名嘴第一庭就「降溫」 雙方不排斥和解

2019-04-25 18:22

大罵9名司法官是「司法黃牛」 日本男遭判刑定讞

2019-04-25 17:49

慘了！經紀公司控片面解約 胡睿兒團體得賠124萬元

2019-04-25 17:38

19歲兒開槍誤殺父 伯伯姑姑求情法官判5年10月

2019-04-25 17:14

藍營林冠勳參選市議員期間涉酒駕車禍 北檢依法起訴

2019-04-25 15:11

「Tutor」商標惹爭議 空中美語侵權判賠300萬

2019-04-25 14:47

「五月天」瑪莎媽媽被控誹謗 法官1萬字判決書還她清白

2019-04-25 13:54

朕就是狂！男寄信嗆蔡英文總統：7日效忠朕 否則死刑

2019-04-25 13:41

五月天瑪莎母親遭起訴 反控證人作偽證

2019-04-25 13:39

抗議執法男女不一樣 嗆警「看見女生就硬了」判刑

2019-04-23 15:53

「我要讓你死」他不爽被打拿刀殺死對方得關14年半

2019-04-23 11:19

北市長安西大樓傳傾斜 無列管紀錄、技師趕赴現場

2019-04-18 14:06

討債要求發生關係「讓妳扣1萬」 強制性交判3年半

2019-04-08 12:36

兆豐案外案 南國熙遭告發涉洗錢獲不起訴

2019-03-11 11:04
看更多

熱門文章

陳菊愛將趙嘉寶遭通緝 逃5年多今墾丁落網

2019-04-25 19:23

影／板橋涵洞施工氣爆 三人送醫急救

2019-04-26 09:20

嚇！八斗子漁港傳出3車落海 漁會總幹事：都是新車

2019-04-26 07:53

遇員警盤查被嗆聲 警大前教授葉毓蘭：體驗民怨何來

2019-04-26 10:39

影／驚悚！女騎士蘇花公路彎道超車 迎面撞上大貨車

2019-04-25 18:18

「土豪哥」賠錢換和解 更一審判2年10月

2019-04-26 10:10

疑營運糾紛惹爭端 製冰廠負責人推3貨車落海洩憤

2019-04-26 09:13

趙嘉寶墾丁民宿落網 老闆娘：都叫他「強哥」是常客

2019-04-25 23:32

抵不住慾火一夜硬上2次 他隔天就一命嗚呼了

2019-04-26 10:05

通緝犯當廟祝躲6年 遇乩童警察栽了

2019-04-26 13:55

影／打倒車檔讓3貨車落海畫面曝光！莽男恐挨罰

2019-04-26 11:53

影／為何捨得將百萬名車推落大海？原來是這原因

2019-04-25 20:30

「爺爺要光溜溜抱妳睡」變態牧師強迫女大生按摩下體

2019-04-25 20:12

陳菊愛將趙嘉寶 遭通緝逃亡1396天終落網

2019-04-25 21:13

新式警察制服帥氣卻不實用 基層搖頭自費買配備

2019-04-26 11:15

2男子日前分別偷窺女子沐浴就寢 今天全落網

2019-04-25 20:18

逃亡1396天 陳菊愛將趙嘉寶落網

2019-04-25 23:33

假兒子要母幫還80萬 婦人機警稱罹癌僅剩5萬存款

2019-04-26 10:05

影／嚇人！板橋氣爆火球約3公尺高 懷疑菸蒂引爆沼氣

2019-04-26 10:25

盆栽底下壓600元紅包 他拿去買早餐網友大驚

2019-04-26 15:27

私人機車格被霸佔 她火大買2捆膠帶「全車包膜」

2019-04-26 14:05

影／板橋氣爆 天降巨石砸破車窗嚇壞車主

2019-04-26 09:50

中市危險水域仙女瀑布 驚傳1男子溺斃

2019-04-26 14:09

新屋主怒告前屋主賣凶宅 檢方打回票

2019-04-26 13:59

在戲院門口大聲劇透慘遭路人暴打 影城公關怒嗆「爆雷沒水準」

2019-04-26 17:50

工人全身沙坐椅子 遭店家怒斥「身體黑不要坐」

2019-04-26 15:59

土豪哥輕判重獲自由 高院：他和女模之死無因果關係

2019-04-26 13:12

錯放擄人勒贖嫌犯 法官致歉：未來辦案會更仔細

2019-04-26 10:00

託友跟蹤老婆查外遇 未料技術太差害死自己

2019-04-25 20:20

影／板橋麥當勞前施工氣爆 3人遭炸傷送醫急救

2019-04-26 09:31

「土豪哥」自由了！朱家龍百萬交保 步出法院不發一語

2019-04-26 12:24

「愛客發」之爭 徐豪雄、呂自修首次對質引舌戰！

2019-04-26 13:09

闖空門掃光50瓶高粱酒 桃園偷酒賊判8月賠3萬

2019-04-26 07:56

彰化兩男共乘機車撞橋墩墜溝 一死一重傷

2019-04-26 11:23

通緝犯開車輾壓拖行派出所長 涉殺人未遂要關8年半

2019-04-26 12:27

影／板橋下水道氣爆 監視器拍下民眾差點被炸

2019-04-26 11:52

烤肉誤殺老爸 親人求情獲減刑

2019-04-25 23:37

板橋涵洞氣爆 新北市水利局：還沒通水 不該有甲烷沼氣

2019-04-26 10:12

人妻為離婚竟自爆偷吃幼齒 法官判不准

2019-04-26 13:33

腦麻傑出青年黃乃輝遭歧視？控被咖啡店趕出店外

2019-04-26 15:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top