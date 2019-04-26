500萬購入的曳引車拍賣多人搶著要 今185萬元賣出

2019-04-26 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



鍾姓男子因違法傾倒廢棄物去年被彰化地院判有期徒刑3年6月，還宣告將他的曳引車、拖車，及犯罪所得5萬8000元全都沒收，彰化環保局事後為清理他留下的殘局花費126萬元，但鍾男遲未清償處理費，彰化地檢署去年請行政執行署彰化分署拍賣沒收車輛，今天舉行拍賣以185萬元拍定。

今天拍賣為刑法沒收新制實施後，行政執行署首次與彰化地檢署跨機關合作執行環保沒收案件拍賣，行政執行署長林慶宗與彰化地檢署檢察長徐錫祥等人都到場關心。

拍賣的車頭廠牌VOLVO出廠僅5年多，車輛狀況佳，也沒有欠任何違規罰鍰，鍾男指出車輛當初以約500萬元購入，今天吸引23組約50多人到拍賣現場競標，相當踴躍，車輛最後以126萬元拍出，與市面上類似車況的二手車價格約240到250萬元相比，對買家來說相當划算。

彰化分署指出，鍾男除積欠環保局清理費還有健保費與稅款約156萬元，車輛標售後可償還滯欠費用，其餘金額將入國庫。

彰化分署阮執行官蕙芳表示，鐘姓男子2017年間多次駕駛拖車到芬園鄉貓羅溪堤防、139縣道、山坡地等地違法傾倒廢棄物總計達20公噸，破壞景觀生態，危害居民居住環境，彰化縣環保局通報彰化地檢署偵查起訴，彰化地方法院判鍾男有罪，為避免他再以該拖車非法使用，也沒收拖車車頭及車斗。