LINE群組內罵台大生「米蟲」 男子處拘役50日

2019-04-26 16:19 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



1年多前，丁姓男子在巴哈姆特論壇一遊戲討論區，與線上遊戲成員黃姓女子有糾紛，因此在50多名同好所成立LINE群組中傳送「用台灣話叫米蟲…」等訊息，還指摘對方窩在家裡，靠父母養及是位重考生，而黃女不僅是台大高材生且任職家教，不甘受辱提告，丁辯稱這些話都不是在講對方，台南地院認丁犯散布文字誹謗罪，處拘役50日，可上訴。

判決指出，丁及黃女均是網路一線上遊戲的成員，丁曾在巴哈姆論壇關於該遊戲版的討論區中，質疑論壇中對方使用外掛或以不法程式，製造不實的遊戲成績。黃女也曾在該論壇中揭發對方有使用不法程式，雙方為此迭生紛爭。

2017年5月25日凌晨1點51分，丁在住處以電腦上網，登入該網路遊戲成員共同成立LINE群組中，以暱稱傳送「用台灣話叫米蟲，用日本話叫御宅OTAKU，用德國語叫家中的吸血鬼 」等訊息，公然謾罵對方。隔天凌晨1點49分又傳送「27歲無業單身家中宅」、「日文系重考化學系」等文字訊息，指摘對方無業，窩在家裡，靠父母養及是位重考生。

然而，黃女非但是台大畢業，並未重考，擔任家教一職，與丁所稱完全不對盤，她認對方僅憑一己之見而為不實的陳述，已達誹謗他人名譽的程度。

丁說，這些話都不是講對方，但時間已經過2年了，已忘記是在講誰。至於對方無業、家裡蹲及重考等訊息，他表示，曾經聽過二手消息是對方的好友告知。丁說不出所謂好友是誰？

法官經LINE對話紀錄，堪認丁在群組內傳送「米蟲」等訊息所指涉的對象確為黃女無誤，丁也承認「米蟲」、「家中吸血鬼」等確實有貶抑之意。