LINE群組內罵台大生「米蟲」 男子處拘役50日
1年多前，丁姓男子在巴哈姆特論壇一遊戲討論區，與線上遊戲成員黃姓女子有糾紛，因此在50多名同好所成立LINE群組中傳送「用台灣話叫米蟲…」等訊息，還指摘對方窩在家裡，靠父母養及是位重考生，而黃女不僅是台大高材生且任職家教，不甘受辱提告，丁辯稱這些話都不是在講對方，台南地院認丁犯散布文字誹謗罪，處拘役50日，可上訴。
判決指出，丁及黃女均是網路一線上遊戲的成員，丁曾在巴哈姆論壇關於該遊戲版的討論區中，質疑論壇中對方使用外掛或以不法程式，製造不實的遊戲成績。黃女也曾在該論壇中揭發對方有使用不法程式，雙方為此迭生紛爭。
2017年5月25日凌晨1點51分，丁在住處以電腦上網，登入該網路遊戲成員共同成立LINE群組中，以暱稱傳送「用台灣話叫米蟲，用日本話叫御宅OTAKU，用德國語叫家中的吸血鬼 」等訊息，公然謾罵對方。隔天凌晨1點49分又傳送「27歲無業單身家中宅」、「日文系重考化學系」等文字訊息，指摘對方無業，窩在家裡，靠父母養及是位重考生。
然而，黃女非但是台大畢業，並未重考，擔任家教一職，與丁所稱完全不對盤，她認對方僅憑一己之見而為不實的陳述，已達誹謗他人名譽的程度。
丁說，這些話都不是講對方，但時間已經過2年了，已忘記是在講誰。至於對方無業、家裡蹲及重考等訊息，他表示，曾經聽過二手消息是對方的好友告知。丁說不出所謂好友是誰？
法官經LINE對話紀錄，堪認丁在群組內傳送「米蟲」等訊息所指涉的對象確為黃女無誤，丁也承認「米蟲」、「家中吸血鬼」等確實有貶抑之意。
台南地院認丁僅因質疑對方在線上遊戲中有使用外掛或以不法程式製造不實的遊戲成績，竟不思理性處理，而在特定多數群組成員均得以共見共聞的群組內，傳送足以毀損對名譽、貶損對方評價文字訊息，未顧及他人的人格尊嚴。實在不應該。認丁犯散布文字誹謗罪，處拘役50日，可易科罰金。
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