影／台中校園霸凌案延燒 校長四度鞠躬道歉

2019-04-26 12:32 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



台中市北區一所國中劉姓學生，疑似因同儕之間語言霸凌，4月22日在學校跳樓引發社會關注，校方在事發第5天終於出面，林姓校長對於整起處理疏失、老師卡片的言語失當、第一天就提到保險理賠…等各種需檢討的錯誤，4度鞠躬道歉。他說，坦然接受教育部、教育局調查，會扛起行政責任。

劉姓學生的班導師今天情緒激動，她首先澄清，事件渲染後對班級同學情緒造成影響，她卡片留言「用最笨的方式表達不滿」不是指責學生，而是認為遇到困難「接受、面對、解決」，卡片後面還有一些話，但前面的語言被放大解讀，她很難過，學生用跳樓行為傷害到關心他的家人、同學、朋友，才會寫出「較笨的方式」言語。

班導師也澄清，她提到「這件事請家長來也沒有用」並非是霸凌事件，劉姓學生擔任理化小老師，4月時班上同學覺得成績有誤要複查，他覺得自己「又被針對」，「家長來也沒用」這句話是指理化成績複查，不是霸凌事件。

劉姓學生家長今天在醫院外受訪，情緒仍很激動，媽媽說，在孩子傷勢還不穩定、事件沒有調查清楚，校長第一時間就提到保險問題，要改成「意外」，這對家屬是二度傷害，「我們沒有想要鬧事，若不是校長一而再、再而三提到保險，我也不會訴諸媒體」，校長一直要改「意外」，讓當父母的覺得校方是不是「想把霸凌隱匿掉？只以意外處理？」

劉姓媽媽說，加害者3名學生都只寫「早日康復」，他們有沒有悔意？我們感受不到，但暫時不在意。最在意的就是校長的態度、老師的卡片，孩子醒來第一句話是說：「媽媽對不起」，她跟孩子說你沒有錯，看到老師寫「用最笨的方式」，我真的快承受不住。

王姓學務主任說，4名學生原本是很要好的朋友，這學期人際關係發生變化，3月初開始有言語衝突，雙方都有與導師反映，學務處也介入，生活教育組長了解後請相關學生們面談，3月19日學生彼此都允諾，不會再有言語、肢體衝突，會自我約束。

班導師說，3月19日後具體的言語、肢體霸凌都沒有再發生，僅4月又發生理化成績事件，大家直到案發後才知道，學生們允諾會自我約束後，沒想到還有網路群組，持續互有攻擊，這是啟動霸凌事件調查後才知情。