通緝犯開車輾壓拖行派出所長 涉殺人未遂要關8年半

2019-04-26 12:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



男子張立仁前年違規停車被警方盤查，但他因隨身攜帶改造手槍，擔心被逮補，竟開車衝撞時任苓雅分局凱旋路派出所所長吳銘雄，吳被撞倒壓在車底下拖行，造成吳雙腳嚴重受傷，多次手術、植皮，休養一個月，疤痕仍清晰可見。最高法院依槍砲、殺人未遂等罪，判張8年6月徒刑定讞。

張立仁（26歲）2016年因持有2把改造手槍，被警方搜索扣得一把，並移送法辦遭判刑；但他不知悔改，決定隨身攜帶另一把槍，他2017年1月12日上午8時許，駕駛小客車違規停放在慢車道，恰巧被凱旋路派出所長吳銘雄、警員吳宏仁騎警用機車巡邏發現，上前盤查。

張因攜帶槍枝又另案被通緝中，擔心被逮補，竟踩油門加速衝撞吳銘雄，導致吳和機車被撞擊倒地，壓在車輛下拖行，直到他的車和機車卡死無法前進才罷手；他事後倒車，又被吳宏仁騎車阻擋，他再次開車撞擊吳宏仁，還好吳宏仁立即跳車，未受到太大傷害。

吳銘雄因遭車輛輾壓，雙腳嚴重受傷，左小腿遭異物刺入、三度灼傷，右腳踝幾乎見骨，血肉模糊，附近熱心的護理師緊急騎車載他去醫院治療。事發後，他雙腳歷經多次手術，右腳進行局部皮瓣膜與植皮手術，住院休養一個月。他當時受訪回憶表示，「沒死也半條命」。

張立仁被依槍砲、殺人未遂、妨害公務、毀損等罪嫌起訴。他矢口否認殺人未遂犯行，辯稱當時是因擔心警方發現他是通緝犯還帶槍，才開車逃跑而撞到吳銘雄，他沒有殺人犯意，並沒有要致吳銘雄於死地。

但法官認為，張立仁知道撞到警察，且依照密錄器畫面，撞擊時發出巨大聲響，員警發出哀號求救聲、長鳴喇叭長達7秒，但張卻沒有馬上停車，仍加足馬力撞擊並拖行吳銘雄，認定他有殺人的不確定故意。

高雄地院一審依違反槍砲彈藥刀械管制條例判刑3年6月、殺人未遂罪判刑7年，應執行8年6月徒刑；高雄高分院雖撤銷原判決，但維持一審刑度，判刑8年6月。