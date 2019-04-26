影／旗津小虎鯨1死5救活 成大專家：同伴救援集體擱淺

2019-04-26 12:26 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



高雄旗津海岸昨晚傳出小虎鯨集體擱淺，計有5隻活體及1隻死亡，經岸巡官兵及成大海洋鯨豚研究中心志工漏夜救援，凌晨運回台南四草救援中心收容觀察，海洋生物及鯨豚中心主任王浩文說，這5隻小虎鯨狀況比想像來的好，令人欣慰。他表示，目前比較合理懷疑是家族成員中的1隻小虎鯨狀況不佳，同伴為了幫牠而游到海岸邊，因而狀況變差慢慢的擱淺。

擔任鯨豚志工已有多年資歷的黃永豐說，多年前興達港附近也有鯨豚集體擱淺，救援人員將誤闖淺灘的鯨豚帶到外海，未料，鯨豚一而再再而三的游回海岸，原來是初生不久的幼豚一再哀叫，讓家族成員不斷游回岸邊，想要協助同伴。他表示，鯨豚有家族、集體生活行為，如有生病虛弱，同伴總會輪流支撐、照料牠喘氣，不會輕易拋下共同生活的夥伴。

包括5隻活體及1隻死亡小虎鯨都是公的，今天凌晨3時多順利運抵四草鯨豚救援中心， 進池時原需志工扶助帶領，1小時後陸續恢復元氣，自行飄浮，最後如同在海洋中由領頭鯨順序繞著池中游，偶而還會來個水中芭蕾般翻滾。

王浩文說，這5隻小虎鯨狀況比想像來的好，令人欣慰。原本以為其中1隻可能遭海浪拍打，折到胸鰭，但依行為觀察，並沒那麼明顯。屆時，經健康檢查後，評估下一步要做何種醫療或餵食。何以擱淺？他說，目前並無直接原因，需經死亡小虎鯨解剖報告出爐，排除或找到可能原因。