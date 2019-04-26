陽光愛心協會理事長參選里長賄選 法院判1年10個月

2019-04-26 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



現任台中市陽光愛心關懷協會理事長林淑真，去年投入選戰參選台中市豐原區葫蘆里第三屆里長候選人，卻委由轄區陳姓房東，以每票1000元向劉姓房客等4人賄選。台中地院考量林、劉坦承不諱、犯後態度佳，判林淑真有期徒刑1年10個月，得緩刑4年、陳姓房東有期徒刑1年，得緩刑4年。可上訴。

判決書指出，林淑真(62歲)去年參選台中市豐原區葫蘆里第三屆里長候選人，去年10月中旬交付轄區「南國別館」陳姓房東1萬元現金，並委由陳以每票1000元，向入住的房客賄選。

陳去年11月15、16日分別將賄選金1000元交付給劉姓、陳姓、許姓、林姓與李姓房客，其中李姓房客沒有投票權，不構成犯罪，另5000元還沒向其他房客買票，法院認定賄選4 票，每票1000元。

法官裁量，林淑真與陳姓房東在警詢、偵訊與地院審理時全坦承賄選行為，考量賄選票數與金額不大，犯後態度良好，陳姓房東將準備交付賄賂的5000元繳回，林淑真主導賄選，情節較重，陳姓房東基於輔助地位，情節相對較輕。

台中地院判林淑真有期徒刑1年10個月，得緩刑4年，3個月內繳交公庫6萬元，持奪公權4年，查扣6千元現金沒收。