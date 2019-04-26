14年侵吞校產上億 中興高中董座父子遭起訴

2019-04-26 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



台北市私立中興高中董事長江克雄家族被控把校務基金當金庫，夥同廠商持不實發票核銷、親友充當人頭教職領薪資及獎金等6種方式，14年來不法侵吞校產上億元，案發後學校已停招。台北地檢署今依詐欺罪、商業會計法等罪起訴江克雄、其小兒子江志偉及黃姓、陳姓廠商等4人。9名共犯獲緩起訴，各須支付20至40萬元處分金，期限1至2年。其餘7名依罪嫌不足、死亡，不起訴。

檢調調查，江克雄是中興高中董事長，依規定屬於財團法人性質職務，不可領取校務薪資，卻按月向校方領取高額薪資，還安排自己的妻子、姊妹在學校掛名人頭教職員，每月領取數萬元乾薪。除領月薪之外，還領課業輔導費、年終獎金。

江克雄對校務基金有絕對主導權，校方所有開銷都必須經他簽名才能使用，他也會將部分資產存入中興高中代理校長江天立（江的大兒子）、校長秘書江志偉（江的小兒子）帳戶，再由兒子提現供他花用。

調查發現，江克雄家族的開銷，幾乎全都從中興高中校務基金挪用，包括裝潢費、地價稅等各種稅金、母親的喪葬費用、私人看護費用、醫療費用，估計從2001年至2015年，掏空校產上億元。

檢調追查，江克雄還涉嫌找空殼公司開立不實發票，假借簽辦採購校務設備、工程等名義，將校務基金放入自己口袋。江還以「暫付款」方式詐欺，他向學校借錢，開學校支票，再把錢匯入自己帳戶。

全案經教育部發現移送檢調偵辦。2015年2月12日，台北地檢署搜索約談江克雄、江天立、江志偉說明。檢方歷經4年調查，認定2001年至2004年的犯罪行為已過追訴期，扣除這段時間後，江克雄不法所得近6000萬元、江志偉約3000萬元，但兩人不法金額有部份重疊。

檢方查出，陳、黃姓廠商協助提供大量不實發票，依法起訴。江天立則查無持不實發票核銷的行為，而帳戶內唯一一筆從校方匯入的款項，他辯稱是借款，依罪嫌不足不起訴。

江克雄的姪女劉美瑩、江克天（江克雄二哥）的妻子童美瑩當人頭教師領乾薪140萬元、20萬多元，童女之子江嶺詐領地價稅2萬多元，3人與其餘犯行較輕微的廠商、董事周文偉、總務主任謝瑞煌因認罪且繳回不法所得，給予緩起訴。

至於林姓女會計不知情、魏姓、劉姓廠商死亡，林姓廠商於前案已判刑5月，與本案犯罪事實相同、汪姓廠商部分已逾時效，均獲不起訴。