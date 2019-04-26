闖空門掃光50瓶高粱酒 桃園偷酒賊判8月賠3萬

2019-04-26 07:56 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園郭姓男子缺錢花用，前年9月25日發現饒姓住戶家中無人，就溜進去四處翻箱倒櫃，發現其中1個房間堆放大量高粱酒，一口氣掃光50瓶後逃逸，饒事後驚覺好酒遭竊，氣的報案，警方在屋內梳妝台採集到郭指紋，刑事部分法院依侵入住宅竊盜罪判他8個月，民事得賠饒3萬2000多元。

檢警調查，郭當天凌晨1、2點闖進住家，見四下無人就搬走50瓶高粱酒後逃逸，警方獲報後到場採證，在其中1個梳妝台上發現郭的左手拇指指紋，經送驗後比對出郭身分。

檢方訊時，郭僅坦承當天有闖入饒住家並翻梳妝台抽屜，卻矢口否認竊盜，辯稱說當時因為聽見饒住處有乒乒乓乓破壞的聲音，他發現大門開著就走進去看一看，但沒有發現高粱酒，也強調自己沒有偷。

饒證稱說，他和兄弟3人每天早上都會輪流去住處，高粱酒原本都放在1個房間，發現遭竊時每個房間的門都被打開，事發前都說沒聽鄰居說有聽到乒乒乓乓的聲音，

法院認為，房間內的梳妝台上採集到郭的指紋，況且若如他所稱只是要「查看」，那只需要巡視即可，為何要打開梳妝台並翻動，況且梳妝台距離距離遭竊房間僅6公尺，可見他偷竊犯行明確，不採信辯詞。