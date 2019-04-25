跨境抓詐團 兩岸從合作掃蕩變海外搶人

兩岸簽訂共打及司法互助協議後，曾聯手合作掃蕩兩岸詐騙集團，四度遣返台籍犯嫌，由我官警以專機押解回台。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

兩岸共打十年，掃蕩跨境詐騙集團一直是重點，近年大陸改與各國合作查緝詐團，從兩岸合作變雙方海外搶人，形成另場戰爭；資料顯示騙台灣人的機房多在大陸，騙大陸人的機房多在台灣或其餘國家，雙方減少合作對兩岸治安均不利。

二○一六年三月，五十二名台籍詐欺犯在馬來西亞落網，其中廿人隔月遣返回台，卻在抵達桃園機場接受警詢後鳥獸散，當時我方理由是來不及取得具體犯罪事證，無法在犯嫌落地時拘提，大陸官方公開批評縱容犯罪，沒多久即將其餘卅二人遣送大陸。

事後台灣緊急修法，提升詐欺刑度及擴大不法所得沒收，也尋求各國合作追查詐團，適時提供情資給陸方。但搶台籍詐嫌的戰爭自此沒斷過，多次躍上國際版面，背後關鍵除政治因素，加上台灣判刑輕、鮮少追贓，「打詐不力」形象讓台灣在搶人大戰中陷於不利局面。

官警說，兩岸法治難類比，陸方重視「追贓挽損」，要求詐騙犯吐出被害人全數財損，否則無法減刑，曾有台籍詐團車手在大陸判刑十五年，判賠人民幣三百萬元，還加罰一倍給國庫。

法務部負責官員對兩岸共打及司法互助如今情況形容是：「持續運作、回應緩慢、尚待觀察。」據了解，只要是大陸關心的案子，如特殊人物遭詐騙的犯嫌在台灣，對岸對我方要求就不會「已讀不回」。

長期接觸兩岸事務的官警說，部分大陸公安靠以往私誼私下合作，尤其警察文化講究「兄弟相挺」，以往情面猶在，早年互動熱絡，兩岸官警頻繁互訪，在飯桌上酒酣耳熱，長期培養的感情與互信，仍維繫一些合作關係。

目前刑事局正式窗口很難與對岸公安聯繫，一些以前「打江山」的官警異動後，有人仍會接到上級指示，靠老交情向熟識的公安請求協助或打探消息，設法突破困境。

只是這層關係會隨著距離與時間愈來愈薄，老警察擔心，新生代警察彼此幾無交流，舊關係褪去後，未來兩岸共打還能剩下什麼，最令人憂心。