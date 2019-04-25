親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

跨境抓詐團 兩岸從合作掃蕩變海外搶人

2019-04-25 23:52聯合報 記者李奕昕陳金松王聖藜／台北報導

兩岸簽訂共打及司法互助協議後，曾聯手合作掃蕩兩岸詐騙集團，四度遣返台籍犯嫌，由我...
兩岸簽訂共打及司法互助協議後，曾聯手合作掃蕩兩岸詐騙集團，四度遣返台籍犯嫌，由我官警以專機押解回台。 圖／聯合報系資料照片
分享

兩岸共打十年，掃蕩跨境詐騙集團一直是重點，近年大陸改與各國合作查緝詐團，從兩岸合作變雙方海外搶人，形成另場戰爭；資料顯示騙台灣人的機房多在大陸，騙大陸人的機房多在台灣或其餘國家，雙方減少合作對兩岸治安均不利。

二○一六年三月，五十二名台籍詐欺犯在馬來西亞落網，其中廿人隔月遣返回台，卻在抵達桃園機場接受警詢後鳥獸散，當時我方理由是來不及取得具體犯罪事證，無法在犯嫌落地時拘提，大陸官方公開批評縱容犯罪，沒多久即將其餘卅二人遣送大陸。

事後台灣緊急修法，提升詐欺刑度及擴大不法所得沒收，也尋求各國合作追查詐團，適時提供情資給陸方。但搶台籍詐嫌的戰爭自此沒斷過，多次躍上國際版面，背後關鍵除政治因素，加上台灣判刑輕、鮮少追贓，「打詐不力」形象讓台灣在搶人大戰中陷於不利局面。

官警說，兩岸法治難類比，陸方重視「追贓挽損」，要求詐騙犯吐出被害人全數財損，否則無法減刑，曾有台籍詐團車手在大陸判刑十五年，判賠人民幣三百萬元，還加罰一倍給國庫。

法務部負責官員對兩岸共打及司法互助如今情況形容是：「持續運作、回應緩慢、尚待觀察。」據了解，只要是大陸關心的案子，如特殊人物遭詐騙的犯嫌在台灣，對岸對我方要求就不會「已讀不回」。

長期接觸兩岸事務的官警說，部分大陸公安靠以往私誼私下合作，尤其警察文化講究「兄弟相挺」，以往情面猶在，早年互動熱絡，兩岸官警頻繁互訪，在飯桌上酒酣耳熱，長期培養的感情與互信，仍維繫一些合作關係。

目前刑事局正式窗口很難與對岸公安聯繫，一些以前「打江山」的官警異動後，有人仍會接到上級指示，靠老交情向熟識的公安請求協助或打探消息，設法突破困境。

只是這層關係會隨著距離與時間愈來愈薄，老警察擔心，新生代警察彼此幾無交流，舊關係褪去後，未來兩岸共打還能剩下什麼，最令人憂心。

詐騙集團警察公安

相關新聞

兩岸司法互助十年 從熱絡到冰點

2019-04-25 23:51

逃亡1396天 陳菊愛將趙嘉寶落網

2019-04-25 23:33

烤肉誤殺老爸 親人求情獲減刑

2019-04-25 23:37

政院版律師法修正案 未來重大犯罪者 禁轉律師

2019-04-26 00:19

法治交流因政治中斷 顏大和：可惜啦

2019-04-25 23:56

趙嘉寶墾丁民宿落網 老闆娘：都叫他「強哥」是常客

2019-04-25 23:32

陳菊愛將趙嘉寶 遭通緝逃亡1396天終落網

2019-04-25 21:13

陳菊愛將趙嘉寶遭通緝 逃5年多今墾丁落網

2019-04-25 19:23

陳菊告3名嘴第一庭就「降溫」 雙方不排斥和解

2019-04-25 18:22

大罵9名司法官是「司法黃牛」 日本男遭判刑定讞

2019-04-25 17:49

慘了！經紀公司控片面解約 胡睿兒團體得賠124萬元

2019-04-25 17:38

19歲兒開槍誤殺父 伯伯姑姑求情法官判5年10月

2019-04-25 17:14

藍營林冠勳參選市議員期間涉酒駕車禍 北檢依法起訴

2019-04-25 15:11

「Tutor」商標惹爭議 空中美語侵權判賠300萬

2019-04-25 14:47

「五月天」瑪莎媽媽被控誹謗 法官1萬字判決書還她清白

2019-04-25 13:54

朕就是狂！男寄信嗆蔡英文總統：7日效忠朕 否則死刑

2019-04-25 13:41

五月天瑪莎母親遭起訴 反控證人作偽證

2019-04-25 13:39

我們與真實的距離：離島檢察官的現實世界

2019-04-25 12:41

不爽被開罰單 小黃司機「弄瞎」測速器被判2月徒刑

2019-04-25 12:04

穿買超過一年的皮鞋滑倒骨折 法院判知名鞋商要賠錢！

2019-04-25 11:57

影／娃娃機大盜橫行全台 因一輛贓車栽在中警

2019-04-25 11:57

首皇集團女總裁吸金 恐嚇檢舉的投資人「注意鬼找」

2019-04-25 11:56

台南積欠酒毒駕罰鍰最大戶 5次毒駕被抓裁罰41萬

2019-04-25 11:51

酒駕又拿鋁棒追趕恐嚇 他倒車拒檢害警員受傷

2019-04-25 11:51

國民黨立委初選程序不公？鍾小平控北市黨部主委涉圖利

2019-04-25 10:46

小女友懷孕 前男友挨告喊冤：知道未成年不敢嘿咻

2019-04-25 10:36

盛達電涉詐貸4.8億 董座陳忠廷以200萬交保

2019-04-25 10:32

「以太幣」吸金案 集團首腦廖泰宇等6人遭起訴

2019-04-25 10:30

比武砍斷「深海閻王」腳筋 朱雪璋二審仍判6年

2019-04-25 10:22

法界意見：病患違規 醫院可強硬排除危險

2019-04-25 00:18

阻止病患帶電器常被投訴 打擊護理師

2019-04-25 00:13

護理之家大火2護理師被訴 立委：包山包海還包坐牢？

2019-04-25 00:09

影／進口36公噸戴奧辛大閘蟹 地檢署追訴不肖業者5人

2019-04-24 23:08

要求病患別帶電器很簡單？護理師馬上被投訴

2019-04-24 22:00

抗議執法男女不一樣 嗆警「看見女生就硬了」判刑

2019-04-23 15:53

「我要讓你死」他不爽被打拿刀殺死對方得關14年半

2019-04-23 11:19

北市長安西大樓傳傾斜 無列管紀錄、技師趕赴現場

2019-04-18 14:06

討債要求發生關係「讓妳扣1萬」 強制性交判3年半

2019-04-08 12:36

兆豐案外案 南國熙遭告發涉洗錢獲不起訴

2019-03-11 11:04
看更多

熱門文章

陳菊愛將趙嘉寶遭通緝 逃5年多今墾丁落網

2019-04-25 19:23

105歲人瑞爺爺為養病兒 每天把饅頭全賣完才回家

2019-04-25 14:54

中高階警察人事大洗牌 142名官警異動

2019-04-25 16:06

洋男跨海追愛 卻告台女友偷他古董婚戒、害丟博士學位

2019-04-25 07:53

穿買超過一年的皮鞋滑倒骨折 法院判知名鞋商要賠錢！

2019-04-25 11:57

陳菊告3名嘴第一庭就「降溫」 雙方不排斥和解

2019-04-25 18:22

國家級教練長期性侵女選手 她仰賴指導推薦隱忍屈服

2019-04-25 15:59

他幫亡者填資料 看到這6個數字驚「冥冥中注定」

2019-04-25 11:16

影／驚悚！女騎士蘇花公路彎道超車 迎面撞上大貨車

2019-04-25 18:18

台中大里中興國宅重建 工人地下室停車格內溺水亡

2019-04-25 12:00

復仇者4首映…阿伯幫手機多買一張票 原因讓人淚腺失守

2019-04-25 14:03

她鬧鐘每分鐘響一次 一看發現男友驚喜眼淚直流

2019-04-25 13:42

朕就是狂！男寄信嗆蔡英文總統：7日效忠朕 否則死刑

2019-04-25 13:41

趙嘉寶墾丁民宿落網 老闆娘：都叫他「強哥」是常客

2019-04-25 23:32

陳菊愛將趙嘉寶 遭通緝逃亡1396天終落網

2019-04-25 21:13

影／為何捨得將百萬名車推落大海？原來是這原因

2019-04-25 20:30

勾結陸企 盛達電涉詐貸遭搜索

2019-04-25 00:32

遭便當店解雇他積怨20多年 叫350份外送惡搞前東家

2019-04-25 16:14

影／男子裝新監視器 赫見鄰居沐浴遭兩男輪流偷窺

2019-04-25 10:49

「爺爺要光溜溜抱妳睡」變態牧師強迫女大生按摩下體

2019-04-25 20:12

蘆洲國民運動中心鷹架倒塌 1工人無生命跡象

2019-04-25 10:43

硬上賣淫安置女？檢：證詞多屬臆測 偵結不起訴

2019-04-25 09:58

2男子日前分別偷窺女子沐浴就寢 今天全落網

2019-04-25 20:18

棒球場撿到一壘界外球 男不還球竟大聲嗆：刑警孬種

2019-04-25 15:23

台中真空鍍金工廠火警 無人受困 消防全力滅火中

2019-04-25 13:41

比武砍斷「深海閻王」腳筋 朱雪璋二審仍判6年

2019-04-25 10:22

19歲兒開槍誤殺父 伯伯姑姑求情法官判5年10月

2019-04-25 17:14

影／怒！車停紅燈 酒駕男硬從後面撞下去害人撞燈車毀

2019-04-25 09:39

地震影響籃球架 今更換作業釀1死1傷

2019-04-25 12:44

「五月天」瑪莎媽媽被控誹謗 法官1萬字判決書還她清白

2019-04-25 13:54

影／8年級生失業車內燒炭 誤踩油門 安全氣囊爆開

2019-04-25 10:46

託友跟蹤老婆查外遇 未料技術太差害死自己

2019-04-25 20:20

小女友懷孕 前男友挨告喊冤：知道未成年不敢嘿咻

2019-04-25 10:36

影／神棍誆老嬤「一年份平安」 竟要掏現金80萬祈福

2019-04-25 11:52

盛達電涉詐貸4.8億 董座陳忠廷以200萬交保

2019-04-25 10:32

台南積欠酒毒駕罰鍰最大戶 5次毒駕被抓裁罰41萬

2019-04-25 11:51

國民黨立委初選程序不公？鍾小平控北市黨部主委涉圖利

2019-04-25 10:46

不滿同事訓斥殺紅眼 警察來了也不怕

2019-04-25 15:27

影／驅逐越界捕魚陸船 海巡喊話：往西直走不要再過來了

2019-04-25 10:50

富邦建設員工上吊動機不明 同事透露家庭問題

2019-04-25 16:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top