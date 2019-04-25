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男子引進外來種大型螞蟻繁殖販售 3年內3度被查獲

2019-04-25 22:11聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣公館鄉36歲劉姓男子涉嫌從國外引進外來種螞蟻繁殖並透過網路販售，苗栗縣警方接獲通報追查，今天在劉的住處查獲52個大型螞蟻的蟻巢，經鑑定屬於5個外來品種，苗栗警分局調查後晚間依違反植物防疫檢疫法將他移送苗栗地檢署偵辦。

警方調查，劉姓男子在105年、107年都曾飼養販售外來種螞蟻被警方查獲法辦，這次又故態復萌觸法，上次他被查獲被判處2個月，得易科罰金。

警方說，3月中旬有人向行政院農委會動植物防疫檢疫局檢舉指稱苗栗縣公館地區疑似有人飼養並在網路上違法販售非法進口的外來種大型螞蟻。

苗栗警分局偵查隊展開調查，在網路巡邏發現劉姓男子涉嫌違法引進多種未經核准輸入的大型螞蟻飼養、販售，他曾兩度被移送法辦，這次並於臉書不公開社團「螞蟻愛好區#螞蟻販售」發文，以「爭吵大齒、價格：2后10公1000元」等語公開販售。

警方今天上午持法院搜索票在劉姓男子住處查獲許多大型螞蟻，共查扣52個蟻巢，經動植物防疫檢疫局人員送鑑，評定查獲外來種螞蟻的品種包括大頭家蟻屬、長腳家蟻屬、雙稄針蟻屬、彎顎針蟻屬、舉尾家蟻屬共5種外來種，他供稱這些螞蟻是透過網路購入再自行繁殖販賣，並透過臉書社團與同好交易。

苗栗縣劉姓男子涉嫌引進外來種大型螞蟻繁殖、販售，今天被查獲。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗縣劉姓男子涉嫌引進外來種大型螞蟻繁殖、販售，今天被查獲。圖／記者胡蓬生翻攝
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苗栗縣劉姓男子涉嫌引進外來種大型螞蟻繁殖、販售，今天被查獲。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗縣劉姓男子涉嫌引進外來種大型螞蟻繁殖、販售，今天被查獲。圖／記者胡蓬生翻攝
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苗栗縣劉姓男子涉嫌引進外來種大型螞蟻繁殖、販售，今天被查獲。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗縣劉姓男子涉嫌引進外來種大型螞蟻繁殖、販售，今天被查獲。圖／記者胡蓬生翻攝
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苗栗縣劉姓男子涉嫌引進外來種大型螞蟻繁殖、販售，今天被查獲。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗縣劉姓男子涉嫌引進外來種大型螞蟻繁殖、販售，今天被查獲。圖／記者胡蓬生翻攝
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苗栗縣行政院農委會

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