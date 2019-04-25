擄董娘勒贖主嫌被羈押禁見 他提抗告被駁回確定

2019-04-25 18:50 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



日式料理餐廳答姓董娘日前遭嫌犯徐春暉強押上車，檢方聲押後，台北地院起一度以未依法逮捕為由放人，經檢方抗告成功，法官重裁羈押禁見。徐不服提抗告，台灣高等法院認為，逮補程序均合法，且有告知權利事項，認為徐罪嫌重大，有串證之虞，駁回他的抗告確定。

高院指出，警方依刑事訴訟法規定，將徐春暉以現行犯身分逮補合法，另員警訊問徐之前，確實也依刑事訴訟法規定，告知徐相關權利事項，並於逮捕當日，告知徐的親友，親友也替徐委任辯護人，足見偵查人員已保障徐法律上的權利。

裁定指出，檢察官偵查程序本為浮動狀態，會隨調查過程蒐集的證據資料， 對被告涉犯罪嫌有不同認定。檢察官訊問徐後，綜合卷內事證，認定徐涉犯擄人勒贖等罪嫌，因此聲請羈押，羈押聲請書上也載明徐涉犯各項罪名，辯護人原審羈押訊問前、閱卷後也已經知悉，原審承辦法官訊問徐之前，也明確告知徐所涉罪名，使徐和辯護人可充分陳述意見，無礙徐的防禦權。

高院認為，徐的犯罪嫌疑重大，有勾串共犯之虞，難以具保、限制住居等手段代替羈押，為確保後續訴追、審理及執行，認為有羈押必要性，原審裁定羈押，並禁止接見通信等，並無違法或不當之處。