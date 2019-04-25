慘了！經紀公司控片面解約 胡睿兒團體得賠124萬元

2019-04-25 17:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



藝人團體「Under Lover」由胡睿兒、楊琳（本名胡睿楷、賴以琳）組成，因一首「癡情玫瑰花」走紅，但歷經成員胡睿兒呼麻、性侵，又被經紀公司東聲唱片指控片面終止合約，向兩人各求償1000萬元違約金，和YouTube分潤124萬餘元。台北地方法院曾安排雙方調解，但因Under Lover只派律師協商，未達成共識，調解失敗。台北地方法院今天宣判，判胡睿兒、楊琳應各給付62萬餘元，可上訴。

東聲唱片認為，雙方簽8年經紀約，約定Under Lover應在合約期間內錄製8張專輯並創作80首歌，但對方只出一張唱片就片面終止合約，依合約內容向兩人求償各1000萬元違約金。另外，「癡情玫瑰花」MV也由東聲出錢拍攝，要求返還YouTube相關分潤。

經過函詢相關單位有關「癡情玫瑰花」YouTube收益，確認該首歌2015年至2018年分潤為124萬5353元。東聲唱片原只向胡睿兒一人求償YouTube分潤，但最後得知胡睿兒有將利潤分給楊琳，故變更向兩人求償。

東聲唱片負責人徐嘉良先前參與調解曾說，Under Lover本來就站不住腳，合約簽8年，他們卻只待1年、只發一張片就離開，「可能覺得自己紅了」。