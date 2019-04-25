寄信至總統府嗆「處死總統」 藍嫌曾是10大槍擊要犯

2019-04-25 15:52 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



台北市一名54歲藍姓男子近日寄信至總統府稱「處正副總統死刑」，警方通知藍到案說明，並依恐嚇公眾安全罪嫌移送台北地檢署偵辦。據了解，藍曾被列為10大槍擊要犯，遭逮被判入獄19年，出獄後仍多次散播包含「炸總統府」等不當言論。

1981年，年僅17歲的藍男犯下虎山雙屍命案，逃逸4年後在台南被捕，判19年徒刑，出獄後散播不當言論，除近日寄信揚言將總統蔡英文及副總統陳建仁處死以外，也曾對賴清德做出類似行為。

據調查，藍有傷害、槍砲、殺人、竊盜等前科，在網路社群平台上自稱「宇宙全人類國家政權中央君主大日昭明皇帝」，並以「朕」自居，還自訂4萬4000字「宇宙生命憲法」，聲稱要收復台灣2300萬人、統治全世界人民。

藍2015年也曾宣布參選總統，公布包含「每人發百億元」「留死刑廢監獄」「開放天體營」等政見，後來因連署失敗作收。警方4月18日將藍通知到案，藍著正裝打領帶現身，對談自如無異狀，但對恐嚇犯行坦承不諱，詢後依恐嚇公眾安全罪嫌移送台北地檢署偵辦。