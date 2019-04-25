藍營林冠勳參選市議員期間涉酒駕車禍 北檢依法起訴

2019-04-25 15:11 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



國民黨籍林冠勳去年參選台北市議員期間，涉酒駕後擦撞顏姓機車騎士，肇逃後還找王姓助理返回案發現場頂替遭送辦。事後，林與顏女互告妨害名譽、誣告、詐欺等罪。台北地檢署調查後，鑑定認為林有過失，且確實酒駕，依公共危險罪、過失傷害罪起訴，至於肇事逃逸部分獲不起訴，王因認罪無前科，頂替部分獲緩起訴，至於顏女及另名李姓女騎士被控違反選罷法，依罪嫌不足不起訴。

去年8月22日晚間9時許，林與47歲顏姓機車女騎士擦撞，逃逸15分鐘後與自稱駕車的王姓助理返回現場，卻被質疑開車的是林。23日凌晨1時許，警方找來林到案說明，林冠勳坦承酒駕，但否認有「頂包」之事。

檢警調查，林冠勳座車從北市汀州路一段左轉242巷，疑因未禮讓直行的顏姓機車騎士，發生擦撞，導致顏的機車車頭受損、腳扭傷，但林的車輛肇事後未停下查看，直接開車離去。

警方獲報趕到，發現只有顏女留在現場，約莫5分鐘過後，才由王姓助理駕車返回。王姓助理自稱他是駕駛，但遭顏姓騎士質疑肇事駕駛是「身穿白衣」的林冠勳，並非「穿著深色衣服」的王姓助理。

警方漏夜調閱監視器並對3人進行酒測，顏、王兩人酒測值均為0毫克，只有林冠勳酒測值為0.3毫克。警方初步釐清後，23日凌晨1時許找來林、王到案說明，林冠勳才坦承酒駕，但否認找助理「頂包」。

警詢後，移送北檢複訊，檢方訊後依肇事逃逸、公共危險罪諭令林20萬元、王10萬元交保。國民黨北市黨部則馬上決議黨紀停權、取消北市議員提名。

事後，林懷疑是被敵營「設計」讓他不能參選市議員，於是控告顏女及路邊的李姓女騎士涉違反選罷法意圖使人不當選、妨害名譽、詐欺，但經檢方調閱監視畫面，查出李女只是偶然經過，與車禍事件無關，且第一時間到場處理的員警也到庭作證案發情況，另顏女並未收取和解費用，因此依罪嫌不足，不起訴兩女。

顏女反控林冠勳誣告、肇事逃逸。檢方依據車禍鑑定報告，認定林有過失，顏女為避免人車倒立，手用力撐造成挫傷，且林酒測值為0.3毫克，依法起訴。林被控肇事逃逸部分，因車禍發生當下並沒大聲響，林也有馬上要助理回去看，認定他無主觀犯意，獲不起訴。王姓助理則因認罪無前科，頂替部分獲緩起訴。