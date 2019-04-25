交部指普悠瑪司機有三錯 台鐵產工轟該先檢討發車文化

2019-04-25 15:08 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



普悠瑪翻覆至今已過半年，司機員尤振仲被記一大小兩小過並撤銷火車駕照，尤近日透過律師表達無奈，因通聯紀錄來看是系統失靈，卻歸咎於人；交通部則回應懲處尤是因為他在三方面有疏失。對此，台鐵產業工會稍早發聲明稿表示，交通部應該先檢討台鐵的發車規定與文化，而不是把問題推回司機身上。

尤振仲近日與律師見面，就222個音檔逐一討論，過程將近兩小時，並透過律師首度對外回應他的想法。據轉述，他在聽完音檔後仍感到非常自責，講到激動處便落淚，尤其是想到出軌前無人可幫忙的無助，仍覺得非常難過，情緒幾乎崩潰，並點出從紀錄中會發現主風泵中空絲模早有問題。

針對系統明明有問題，卻歸咎於人，交通部政務次長王國材昨表示說並不是把責任全歸咎於司機，而是就他在四個主風泵燒掉兩個還繼續開、關掉ATP、超速等三方面，給予相對應的處置。

王國材補充，ATP系統疏失並沒有完全歸咎司機，也處分了過去ATP沒有連線的相關責任人員，包含台鐵前局長范植谷，因為他負責採購，這就是對系統的處理。

對此，台鐵產工稍早發聲明稿表示，據調查，普悠瑪2007、2008編組主風泵早在107年9月就已經時常出現故障情形，檢修人員多次反映卻面臨無料可更換的窘境，換句話說，幾個月以來普悠瑪2007、2008編組基本上都是在壞掉的狀態被駕駛。更不用說台鐵列車常常出現部分零件故障，但又沒有備用列車編組可替換，台鐵局強硬讓列車出發的情況比比皆是。