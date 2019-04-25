「Tutor」商標惹爭議 空中美語侵權判賠300萬

2019-04-25 14:47 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



國內首間投入線上英語教學企業的麥奇數位股份有限公司，2004年陸續開創「TutorABC」、「TutorABCjr」和「TutorMing」等品牌，並為品牌註冊商標，而空中美語公司2012年11月用「Tutor4U」註冊商標及網站網址，後來雙方為了英文單字「Tutor（家教）」一詞是否涉商標侵權對簿公堂；案經智慧財產法院審理後，空中美語一審被判須賠麥奇1千萬元，且不得再使用「Tutor4U」商標和相關網域名稱，二審今天仍被判敗訴，不過賠償金額降到300萬元。

智財法院指出，麥奇公司成立於2004年，是我國首間投入線上英文教學的企業，其成立的iTutorGroup集團，旗下有「TutorABC」、「TutorABCjr」和「TutorMing」等品牌，除了取得我國一系列「Tutor」商標，在世界各國也有註冊，勘認是線上英語教學領域的著名商標。

麥奇公司的「TutorABC」和空中美語的「Tutor4U」均有「Tutor」字樣，且均在商標比例中均高達3分之2，顯見相似程度不低，考量麥奇公司申請商標在先，且消費者對於「TutorABC」的熟悉度高於「Tutor4U」，甚至過去有消費者誤會混淆實例，因此應給予「TutorABC」較大保護。

此外，我國消費者慣用的是中文，而「Tutor」非極度通俗的英文字彙，因此「TutorABC」不僅具有先天識別性，經麥奇公司大量行銷，也有後天高度識別性，若容任競爭對手使用近似商標，不僅有損麥奇公司建立商標品牌所投注的心血，也會使消費者產生混淆。

智財法院認定空中美語「Tutor4U」有使消費者產生混淆誤認之虞，侵害麥奇公司商標權，其所使用的網域名稱「www.tutor4U.com.tw」同樣構成侵權，因此判空中美語敗訴。

智財法院考量全案並非仿冒商標商品，而是線上英語教學服務，消費者是否有意願購買或續約，取決於業者提供的教材、師資與客服等實力，商標所佔的因素不高，因此判空中美語須賠300萬元，不得再使用「www.tutor4U.com.tw」網域名稱和「Tutor4U」商標。