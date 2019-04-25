隱匿賭場玩天九牌 民宅違建被鐵腕拆除

2019-04-25 14:46 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



新北市新莊區1處民宅，3月間被查獲藏有職業天九牌賭場，被警方一舉攻破。新北市政府為執行「三安大執法」，祭出鐵腕拆整頓手段，將藏匿賭場的民宅違建部分通通拆除，連鋼筋水泥都派來重機具直接打穿，就是要宣示消滅治安污染源的決心，呼籲民眾不要以屋試法。

今天3月新莊警分局會同新北市刑大破獲1起職業天九牌賭場，主嫌林姓男子向新莊區博愛路1間4層樓民宅承租4樓作為賭場之用，雖然賭場隱匿在寧靜的住宅區中，但正因出入人員複雜，反而早就被警方盯上，並一舉前往逮獲19名賭客及43萬元賭資，通通被依法送辦。

新莊警分局為了徹底消滅治安疑慮，報請市府公安稽查小組前來會勘，發現該處民宅2樓以上都屬水泥違建，隨後通知相關單位實施拆除，今天上午在新北市副市長謝政達帶隊下，依法直接進到屋內作業。

屋主雖然在場大聲喊冤、哀聲連連，表示自己根本不知道承租人是職業賭場負責人，更不知道出租的樓層被拿來當作賭場之用，如果事先知道事情那麼嚴重，就不會為了賺那微薄的租金，害得連房子都要被拆了。