「五月天」瑪莎媽媽被控誹謗 法官1萬字判決書還她清白

2019-04-25 13:54 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



天團「五月天」貝斯手瑪莎的母親李紫涵，懷疑先生張茂樹與吳姓婦人關係曖昧，透過臉書散布先生與吳婦有不正常關係的言論，被依加重誹謗罪嫌起訴；台北地院認定，李女未達違法要件，法官寫出1萬多字的無罪判決書還李女清白。本案可上訴。

李紫涵2017年4月兩度向臉友發文稱「我生病了妳也知道，卻乘機來勾搭我老公」、「我擔心那些債權人會要她找保證人，她才會來勾我老公，設局」、「我視她是朋友她卻作出禽獸行為」、「老公的錢也全被我沒收了，現在每天只給他1千元吃飯，她要的話繼續借她玩」等。

檢察官偵查認為，李紫涵指射的對象是吳姓婦人，她明知吳婦的財務狀況及感情狀況僅涉私德而與公益無關，卻以臉書傳述誹謗內容，依加重誹謗等罪嫌起訴李紫涵。

法院審理時，李紫涵承認以臉書私訊相關內容給張姓、王姓臉友，也到另一名郭姓男子的辦公室談及相關內容，但否認誹謗犯行，她辯稱，只是想詢問吳女的財務狀況如何，因擔心張茂樹被騙簽本票，且是個別以臉書私訊給臉友，沒有散布於眾。

李紫涵的律師說，當時李女因胃癌開刀、住院化療，化療結束後，發現張茂樹與吳婦有聯絡，因擔心才去尋求朋友協助，希望吳女不要再繼續接觸張茂樹。

法官調查，李紫涵甚至LINE吳婦稱，「我跟他們發布妳勾搭我老公，還牽扯到金錢」、「…兩狗男女的對話赤裸裸的現在大家面前被當笑話看，可恥！」不過，遍查證據資料，未見李紫涵與臉友以外的人傳述檢方指控的誹謗內容，審結判李紫涵無罪。