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院版律師法修正草案 律師全聯會予以肯定

2019-04-25 13:41聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

為強化律師公益角色與深化其專業，行政院會今通過「律師法」部分條文修正草案。律師公會全國聯合會今發表聲明肯定，指草案有10點進步之處，包括個人會籍單一化、改革律師懲戒制度等，呼籲立法元儘速完成修法，以促進律師業及民主法治健全發展，期盼將來全聯會能作為全國律師後盾，共同為保障人權、實現社會正義、促進民主法治而努力。

全聯會聲明如下：

綜觀行政院本日通過草案之內容，有以下進步之處：

1.律師執業自由化：

基於律師自律自治之精神，由全國律師聯合會以章程規定律師全國或跨區執業之相關程序、應收費用項目、數額、收取方式、公益案件優遇條件、違反之法律效果及其他相關事項。

2.律師個人會籍單一化：

(1)現行律師法第11條第1項前段規定:「律師非加入律師公會，不得執行職務」，固有其歷史背景，惟徵諸我國地小人稠，交通便利之現況，早已不合時宜。各界所提解決方案，無論採「主兼區制」、「單一入會」等，均以「單一會籍」為其目標。故草案明文規定採「單一會籍制」，以實現會籍單一化之目標。

(2)配合「單一會籍制」，草案規定全國律師聯合會應以章程規定對於各地方律師公會之會務協助及經費挹注方式，藉此健全各地方律師公會及本會組織。此外，為降低「單一會籍」新制對個人律師、地方律師公會之衝擊，草案規定於109年12月31日以前，律師個人仍得依其意願決定是否、何時向其他地方律師公會申請退會。同時為兼顧律師個人之結社自由權利，草案於立法理由敘明，各地方律師公會在合於本法意旨的前提下，得本於團體自治之精神，於章程中另設贊助會友或榮譽會友等制度，以鼓勵資深律師會員繼續參與會務活動。

3.本會組織合理化：

使本會之組織合理化，強化代表全體律師之基礎，在現行各地方律師公會之團體會員外，將全體律師納為個人會員，並更名為「全國律師聯合會」。此外，草案規定本會理事長、理事、監事、會員代表，除將由各地方律師公會理事長兼任當然理事，及由全體理事、監事兼任當然會員代表，以及團體會員代表(由各地方律師公會理事、監事聯席會議推派)以外，其餘理事(含理事長、副理事長)、監事、個人會員代表均由個人會員直接選舉，以符合民主原則，並兼顧各地區律師之代表性。

4.基於律師為民主法治國家在野法曹之公益性格，並基於律師自律自治之精神，明定由全國律師聯合會制定參與社會公益活動之種類、最低時數、方式、違反規定之處理程序及其他相關事項。

5.為強化律師法律專業能力、提昇法律服務品質、保障委任人權益，明訂律師有在職進修之義務，並明定由全國律師聯合會訂定其實施方式、最低進修時數、科目、收費、補修、違反規定之效果、處理程序及其他相關事項。

6.健全律師自律之效能，改革律師懲戒制度。

7.為開拓律師服務市場並與國際接軌，增訂「移民、就業服務」業務亦為律師得辦理之事務。

8.為使律師與當事人間一切溝通事項受最高度之保障，增訂保守當事人之秘密除為律師之義務外，亦為律師之「權利」。

9.為求事務所經營方式之多元化並與國際接軌，開放日後設立「法人律師或法律事務所」之可能性。

10.不得授予律師資格各類型規定中，關於「受一年有期徒刑以上刑之裁判確定」者，刪除「經律師懲戒委員會除名」要件，並增訂「違法執行律師業務、有損司法廉潔性或律師職務獨立性之行為，且情節重大」類型，使律師不再成為司法回收桶。

行政院人權

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