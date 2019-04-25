五月天瑪莎母親遭起訴 反控證人作偽證

2019-04-25 13:39 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



樂團五月天成員瑪莎的母親李紫涵，不滿再婚的張姓丈夫與吳姓女子過從甚密，透過臉書散布兩人有不正常男女關係的言論，遭告妨害名譽。台北地檢署調查後，依加重誹謗罪將她起訴。事後，李紫涵控告兩名證人涉作偽證，台北地檢署調查後，認定罪嫌不足，今不起訴王女、吳女。

據了解，李女（66歲）在2009年與張姓男子再婚。2016年5月間，她照顧住院的丈夫時，發現丈夫手機頻繁出現吳姓女子的LINE訊息，因此懷疑兩人有不正常男女關係。

接著，李女透過臉書向王姓友人抱怨吳女勾搭丈夫，「我視吳女為朋友，她卻作出禽獸行為」、「她勾搭我老公妳知道嗎？」且李女還去吳女上班的公司，向其前同事說兩人關係曖昧。

據悉，檢方調查階段，李女坦承有向人訴苦提及兩人關係曖昧，但否認故意要貶損對方名譽；她辯稱希望請前同事轉告吳女，不要再勾搭丈夫。

檢方認為此事為私德，與公益無涉，認定李女言行涉加重誹謗，依法將她起訴。事後，李紫涵控告吳姓女子、王姓女子在檢方調查階段涉嫌作偽證，但檢方調查後認為兩人所述有所根據，並無虛假，依罪嫌不足，將兩人不起訴。

至於李紫涵被起訴妨害名譽部分，台北地院判決無罪，可上訴。