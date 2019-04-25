調查檢察官未結案原因 高檢署：研析改善可能

2019-04-25 13:44 中央社 台北25日電



針對媒體報導高檢署要求各地檢署說明檢察官未結案超過200件的原因引發爭議，高檢署今天表示，目的是了解未結案件現況與原因，進而研析改善可能，以減輕檢察官辦案負擔。

台灣高等檢察署今天發布新聞稿指出，媒體報導高檢署發電子公文給全台地檢署要求說明未結案逾200件原因，「高檢署讓基層檢察官怒了」實屬誤會。

高檢署表示，法務部部務會報日前指示，有鑑於各地檢署新收案件與日俱增，未結案件量一併上升，檢察機關檢察長應思考如何合理減輕檢察官負擔，並就個人未結案件高達2、3百件以上者了解原因及提供協助，因此發出電子公文了解狀況。

新聞稿指出，為了解地檢署個別檢察官未結案件數量達200件以上的真正原因，是否因機關制度面，如案件分流、立案審查、人力不足、收案量激增等問題所致，或有其餘原因，因此於23日上午以電子郵件請所屬各地檢署研考科提供資料。

高檢署舉例，桃園地檢署的回覆即指出，某股未結案件有600件，是因為負責立案審查；某股500餘件未結是因辦理全署的毒偵案件；某股400餘件是檢察官所分案件為立案審查外，且為任職未久的檢察官等。

高檢署表示，希望透過各地檢署研考科回報資料，再據以分析有無改善現行制度面問題的可能性，或是有其他可能解決方案，以減輕檢察官辦案之負擔，媒體報導實屬誤會。