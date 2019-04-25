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影／娃娃機大盜橫行全台 因一輛贓車栽在中警

2019-04-25 11:57聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市第三警分局勤工所22日凌晨巡邏時，發現一輛轎車看到警車後竟加速駛離，還開進小巷內，意圖躲避，警方尾隨後攔下，發現該輛轎車是在第一警分局報失竊的贓車，贓車內還有許多模型、藍芽音響、油壓剪等物品，涉案周姓男子辯稱自己是娃娃機業者，但警方帶回派出所清查，發現他是縱橫全台的娃娃機大盜，全台涉嫌竊案至少10起，全案警詢後23日依竊盜罪嫌移送法辦，檢方聲押獲准。

台中市第三警分局勤工派出所警員林冠廷、柯健國，22日凌晨5時許在南區復興北路、樹德二巷巡邏時，因一輛轎車見警車有閃避的跡象，經攔下盤查後，發現該輛轎車已在第一警分局轄區通報失竊，開車的周姓男子（36歲，竊盜前科）堅稱車子是朋友借他的，卻說不出該名友人姓名及電話，自知難以自圓其說便嗆聲「青菜啦（台語：隨便）抓到就算了」。

警方依現行犯逮捕周，並將周帶回派出所清查，發現周隨身攜帶的行李箱內有數包10元硬幣、油壓剪，並在贓車內發現2大箱模型、藍芽音響等常見的娃娃機商品，周雖辯稱自己是娃娃機台主，但警方知道內情不單純，調出相關娃娃機竊案，發現周符合竊嫌特徵，周見到監視器畫面後，才承認涉案。

經清查，周在台中市就犯下6起竊案，其中5起是娃娃機竊案、1起為汽車竊案，另在桃園也犯下1起汽車竊案與3起娃娃機竊案，另彰化、新北等地警方致電詢問，未來將繼續清查周涉嫌的竊案，全案先依竊盜罪，23日移送台中地檢署偵辦，檢方訊問後，以周有再犯之虞，無固定住居所，向法院聲押獲准。

台中市第三警分局勤工所22日凌晨巡邏時，發現周姓男子駕駛的是贓車，進而查獲周是偷...
台中市第三警分局勤工所22日凌晨巡邏時，發現周姓男子駕駛的是贓車，進而查獲周是偷遍全台的娃娃機大盜。記者陳宏睿／翻攝
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台中市第三警分局勤工所22日凌晨巡邏時，發現周姓男子駕駛的是贓車，進而查獲周是偷...
台中市第三警分局勤工所22日凌晨巡邏時，發現周姓男子駕駛的是贓車，進而查獲周是偷遍全台的娃娃機大盜。記者陳宏睿／翻攝
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台中市第三警分局勤工所22日凌晨巡邏時，發現周姓男子駕駛的是贓車，進而查獲周是偷...
台中市第三警分局勤工所22日凌晨巡邏時，發現周姓男子駕駛的是贓車，進而查獲周是偷遍全台的娃娃機大盜。記者陳宏睿／翻攝
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贓車竊盜台中市

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