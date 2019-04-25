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穿買超過一年的皮鞋滑倒骨折 法院判知名鞋商要賠錢！

2019-04-25 11:57聯合報 記者林孟潔╱即時報導

蔡姓女子前年穿買了近一年半的皮鞋出門時，不慎滑倒造成胸椎骨折，她認為皮鞋不夠防滑，向以「呼吸空氣鞋」聞名的鞋商「高博士國際公司」求償97萬餘元。台北地方法院認為，「高博士」製造的鞋子沒有足夠的防滑能力，不符合安全性，和蔡女受傷有因果關係，判賠48萬餘元，可上訴。

高博士國際公司是台灣知名的製鞋廠商，以推出「DK呼吸空氣鞋」聞名，且廣告主打「一雙會呼吸的鞋」，令消費者印象深刻。

蔡女提告主張，她2015年12月購買高博士的皮鞋，2017年3月16日穿皮鞋外出時，因為皮鞋防滑力不足，導致她行經新北市蘆洲區某大樓前方的斜坡，不慎滑倒，造成胸椎壓迫性骨折，依法向高博士公司請求醫療費、工作損失、精神慰撫金等共97萬餘元。

高博士公司抗辯，蔡女購買皮鞋後自行加裝鞋墊，已經改變鞋子的受力，且蔡女購買皮鞋到發生事故，已經超過1年5個月，早已超過皮鞋正常的保固期間，蔡女應自行注意皮鞋的磨損狀況，適時更換鞋底或購買新鞋，但蔡女仍在雨天穿皮鞋出門，且案發時雙手還各拿一個大袋子行走，影響走路平衡，認為蔡女受傷和公司沒有關係。

判決指出，蔡女的皮鞋雖已經購入超過1年5個月，但鞋底尚厚、刻紋清楚可見，可見皮鞋沒有因長時間使用，而磨損致無法使用，認定購買時間不會影響皮鞋的止滑功能。另外，高博士公司網站介紹產品也沒有告知不能在雨天穿著，蔡女加裝鞋墊也是屬於正常使用皮鞋的方式。

法官調閱監視器畫面，認為蔡女在案發前走路並沒有吃力或無法平衡，認定蔡女受傷和皮鞋有因果關係。另將皮鞋送專業鑑定，認為蔡女的皮鞋摩擦係數未達防滑標準，故認定蔡女請求賠償合理，判高博士公司應賠償蔡女48萬餘元，仍可上訴。

圖和本案無關。示意圖／ingimage
圖和本案無關。示意圖／ingimage
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壓迫性骨折

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