親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
泰山雙童命案
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

燭火掰了！ 艋舺龍山寺5月1日起禁點明火蠟燭

巴黎聖母院大雨警報：崩塌危機的防水搶救

首皇集團女總裁吸金 恐嚇檢舉的投資人「注意鬼找」

2019-04-25 11:56聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

台中市首皇互濟集團女總裁吳坤錦，3年前未經主管機關核准，涉嫌以「五級三晉制」投資模式， 向40名投資者吸金3700餘萬，欲以益生菌等商品作為紅利，引起投資人不滿提出檢舉，吳女在LINE群組恐嚇「睡覺注意鬼找、工作注意鬼喊」提出檢舉的被害人，台中地檢署今天依違反銀行法等罪起訴吳坤錦等8人。

46歲的吳坤錦坦承成立首皇集團，且為聖益全公司的老闆，並以「五級三晉制」的模式，在各地辦理說明會，會員所繳交每單位是4萬9800 元是「捐贈款」，且她於收受後，均以善款方式發放給會員，她並未將款項私吞。

起訴書指出，吳坤錦是聖益全公司、紫竹林玄門總會、首皇互濟集團的實際負責人，違反銀行法及多層次傳銷，105年7月間，在台中市東區自由路成立首皇集團，以五級三晉制」的投資手法，在各地舉辦說明會向不特定民眾募集資金。

吳坤錦等人聲稱，每投資4萬9800元，即可獲得1個單位股份，投資期間為18個月，每人最多可招攬6個下線，每招攬1個下線可領取8800元介紹金，倘若招攬6個下線，即可晉升至C3最高級，並於18個月內，分360次領取450萬元，致被害人信以為真，紛紛投資。 吳坤錦對外吸金後，固以於發放紅利時扣除行政費用或所謂公款、善款的方式，籌得聖益全公司向不知情的國璽幹細胞應用技術股份有限公司、超微體生醫科技股份有限公司，購買益生菌、保健食品、護膚用品等商品的費用。

然後金未能即時彌補前金，吳坤錦為安撫後期加入的投資人，欲以聖益全公司購得的益生菌等商品作為紅利替代品，引發投資人不滿提出檢舉。

吳坤錦即於106年9月14日，在首皇集團的LINE群組，恐嚇余姓、鍾姓、張姓投資人恫稱「我每月超渡亡魂，忘了我可以跟鬼溝通，我在監獄做過8年，我的心可以比誰都狠，既然你們勒索我不成，換要我死，那就來吧，我變成鬼的時候，睡覺注意鬼找、工作注意鬼喊」。

經由被害人向警提告，檢警於去年8月9日持搜索票至台中市東區自由路首皇集團搜索，查扣相關證物。

台中市首皇互濟集團女總裁吳坤錦，涉嫌以「五級三晉制」投資模式， 向40名投資者吸...
台中市首皇互濟集團女總裁吳坤錦，涉嫌以「五級三晉制」投資模式， 向40名投資者吸金3700餘萬，欲以益生菌等商品作為紅利，引起投資人不滿提出檢舉，吳女在LINE群組恐嚇「睡覺注意鬼找、工作注意鬼喊」提出檢舉的被害人，台中地檢署今天依違反銀行法等罪起訴吳坤錦等8人。 圖／本報資料照
分享

台中市恐嚇吸金

相關新聞

穿買超過一年的皮鞋滑倒骨折 法院判知名鞋商要賠錢！

2019-04-25 11:57

警示火警利器 彰化縣府補助2萬多個住警器

2019-04-25 12:01

影／娃娃機大盜橫行全台 因一輛贓車栽在中警

2019-04-25 11:57

台南積欠酒毒駕罰鍰最大戶 5次毒駕被抓裁罰41萬

2019-04-25 11:51

酒駕又拿鋁棒追趕恐嚇 他倒車拒檢害警員受傷

2019-04-25 11:51

國民黨立委初選程序不公？鍾小平控北市黨部主委涉圖利

2019-04-25 10:46

小女友懷孕 前男友挨告喊冤：知道未成年不敢嘿咻

2019-04-25 10:36

盛達電涉詐貸4.8億 董座陳忠廷以200萬交保

2019-04-25 10:32

「以太幣」吸金案 集團首腦廖泰宇等6人遭起訴

2019-04-25 10:30

比武砍斷「深海閻王」腳筋 朱雪璋二審仍判6年

2019-04-25 10:22

法界意見：病患違規 醫院可強硬排除危險

2019-04-25 00:18

阻止病患帶電器常被投訴 打擊護理師

2019-04-25 00:13

護理之家大火2護理師被訴 立委：包山包海還包坐牢？

2019-04-25 00:09

影／進口36公噸戴奧辛大閘蟹 地檢署追訴不肖業者5人

2019-04-24 23:08

要求病患別帶電器很簡單？護理師馬上被投訴

2019-04-24 22:00

張淑晶為債務告胞兄 證人：她的字典裡沒有「借據」2字

2019-04-24 21:23

酒駕累犯不繳罰鍰 執行署查封他們近百筆不動產

2019-04-24 21:09

追討酒駕罰鍰 行政執行署查封1112筆土地

2019-04-24 20:16

誤闖五楊高架他竟 「倒車」 害後車主撞上頸椎斷裂慘死

2019-04-24 18:53

兒子死了也不在乎 妻痛心斬30年婚姻休掉無良夫

2019-04-24 16:56

「劇本都是警察講給我聽的」14年前小黃強盜案嫌犯無罪

2019-04-24 15:22

呂太郎：不適任法官 司法院一定下重手

2019-04-24 15:01

台電經理喝花酒收賄 行為屬實但法院判無罪

2019-04-24 14:55

蘇震清被爆料掏空誠美材 決定下午提告

2019-04-24 14:54

台塑集團集體收賄案 這名協理遭解僱可拿564萬元

2019-04-24 14:15

難忍上尉言語嚴厲 一等兵撕軍人身分證「逃亡」

2019-04-24 14:13

12連霸里長涉幽靈人口未遂 法院判當選有效

2019-04-24 14:06

法官「誣指」北檢竟還發新聞稿 黃國昌要司法院說明

2019-04-24 12:14

和平區民代表賄選被提當選無效 辭去職務仍判當選無效

2019-04-24 11:56

林益世收錢遭爆告記者 誣告罪減刑成5月

2019-04-24 11:46

平價旅店跳票10億 神隱董座：總經理找黑道奪經營權

2019-04-24 11:34

假契約詐貸4銀行4.8億元 主嫌李榮華等10人遭起訴

2019-04-24 10:57

恐龍法官未必有錯 鄭運鵬：失貞法官更嚴重

2019-04-24 10:41

設局比武 朱雪璋遭「深海閻王」反控誣告 獲不起訴

2019-04-24 10:41

「涼山特勤隊」詐騙機房 向6名美國華僑詐得美金202萬

2019-04-24 10:37

綠委提案修法官法 法官痛批：人治司法！

2019-04-24 09:43

抗議執法男女不一樣 嗆警「看見女生就硬了」判刑

2019-04-23 15:53

「我要讓你死」他不爽被打拿刀殺死對方得關14年半

2019-04-23 11:19

北市長安西大樓傳傾斜 無列管紀錄、技師趕赴現場

2019-04-18 14:06
看更多

熱門文章

誤闖五楊高架他竟 「倒車」 害後車主撞上頸椎斷裂慘死

2019-04-24 18:53

台塑集團集體收賄案 這名協理遭解僱可拿564萬元

2019-04-24 14:15

影／高雄女童噴槍奪命 女童母泣訴「怎麼有爸爸那麼狠心」

2019-04-24 15:40

洋男跨海追愛 卻告台女友偷他古董婚戒、害丟博士學位

2019-04-25 07:53

旗山一歲多男童疑遭虐死 保母：他不服管教有揮掌跌倒

2019-04-24 14:09

菲國母女機捷下錯站失散 母拍車門大驚警助尋親

2019-04-24 16:40

難忍上尉言語嚴厲 一等兵撕軍人身分證「逃亡」

2019-04-24 14:13

高雄女童噴槍奪命 父反擊指母「獅子大開口」

2019-04-24 19:11

台電經理喝花酒收賄 行為屬實但法院判無罪

2019-04-24 14:55

他幫亡者填資料 看到這6個數字驚「冥冥中注定」

2019-04-25 11:16

19歲男偷嘿咻國中少女 完事後還約她一起共浴

2019-04-24 15:20

18歲時女友過世…40歲再交小女友 嬤託夢：她投胎回來

2019-04-24 17:53

盛達電涉詐貸4.8億 董座陳忠廷：盛達是受害者

2019-04-24 22:13

廂屍案嫌犯人間蒸發14年 因無名屍案比對終於破案

2019-04-24 17:22

要求病患別帶電器很簡單？護理師馬上被投訴

2019-04-24 22:00

「我要做愛不搶劫」性侵犯逃10年 因再犯被揪出11年前案件

2019-04-24 15:55

張淑晶為債務告胞兄 證人：她的字典裡沒有「借據」2字

2019-04-24 21:23

疑虐童致死遭肉搜 旗山保母家晚間被撒冥紙

2019-04-24 23:20

無人機海上建功 船長違法潛水採石花菜不是落海

2019-04-24 20:15

影／高市特勤駁火22槍破獲行動軍火庫 2員警破格擢升

2019-04-24 19:15

噴槍奪命女童母提告殺人 怒斥生父「好狠毒」

2019-04-24 15:02

一家人3貼…機車擦撞轎車 6月嬰不治

2019-04-25 01:11

網友形容台美關係像「大雄與哆啦A夢」 AIT秒回這句

2019-04-24 16:48

法官「誣指」北檢竟還發新聞稿 黃國昌要司法院說明

2019-04-24 12:14

狗狗也識貨！磨牙竟啃百萬賓士車 車主越想越賭爛

2019-04-24 15:56

北市大湖公園驚見浮屍 警消打撈封鎖現場

2019-04-24 21:12

盛達電子涉財報不實 詐貸4億遭搜索

2019-04-24 15:17

程宇姦殺女模案 法院判賠1096萬元

2019-04-24 18:13

台64高架道路隔音牆維修 工人墜地身亡

2019-04-24 17:38

勾結陸企 盛達電涉詐貸遭搜索

2019-04-25 00:32

白骨無言 陰錯陽差破懸案

2019-04-25 00:34

機車立架釀禍！行人車禍慘被鐵條刺穿手

2019-04-24 13:06

兒子死了也不在乎 妻痛心斬30年婚姻休掉無良夫

2019-04-24 16:56

中山女高學生樓梯間平台墜落 校方：她平安需住院觀察

2019-04-24 12:49

12連霸里長涉幽靈人口未遂 法院判當選有效

2019-04-24 14:06

清潔隊員大稻埕驚見男浮屍 身分不明確認中

2019-04-24 15:22

影／男子裝新監視器 赫見鄰居沐浴遭兩男輪流偷窺

2019-04-25 10:49

那些年我們一起「惡搞」的詐騙集團 網友神回覆集錦

2019-04-24 16:37

影／怒！車停紅燈 酒駕男硬從後面撞下去害人撞燈車毀

2019-04-25 09:39

「劇本都是警察講給我聽的」14年前小黃強盜案嫌犯無罪

2019-04-24 15:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top