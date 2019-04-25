首皇集團女總裁吸金 恐嚇檢舉的投資人「注意鬼找」

2019-04-25 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



台中市首皇互濟集團女總裁吳坤錦，3年前未經主管機關核准，涉嫌以「五級三晉制」投資模式， 向40名投資者吸金3700餘萬，欲以益生菌等商品作為紅利，引起投資人不滿提出檢舉，吳女在LINE群組恐嚇「睡覺注意鬼找、工作注意鬼喊」提出檢舉的被害人，台中地檢署今天依違反銀行法等罪起訴吳坤錦等8人。

46歲的吳坤錦坦承成立首皇集團，且為聖益全公司的老闆，並以「五級三晉制」的模式，在各地辦理說明會，會員所繳交每單位是4萬9800 元是「捐贈款」，且她於收受後，均以善款方式發放給會員，她並未將款項私吞。

起訴書指出，吳坤錦是聖益全公司、紫竹林玄門總會、首皇互濟集團的實際負責人，違反銀行法及多層次傳銷，105年7月間，在台中市東區自由路成立首皇集團，以五級三晉制」的投資手法，在各地舉辦說明會向不特定民眾募集資金。

吳坤錦等人聲稱，每投資4萬9800元，即可獲得1個單位股份，投資期間為18個月，每人最多可招攬6個下線，每招攬1個下線可領取8800元介紹金，倘若招攬6個下線，即可晉升至C3最高級，並於18個月內，分360次領取450萬元，致被害人信以為真，紛紛投資。 吳坤錦對外吸金後，固以於發放紅利時扣除行政費用或所謂公款、善款的方式，籌得聖益全公司向不知情的國璽幹細胞應用技術股份有限公司、超微體生醫科技股份有限公司，購買益生菌、保健食品、護膚用品等商品的費用。

然後金未能即時彌補前金，吳坤錦為安撫後期加入的投資人，欲以聖益全公司購得的益生菌等商品作為紅利替代品，引發投資人不滿提出檢舉。

吳坤錦即於106年9月14日，在首皇集團的LINE群組，恐嚇余姓、鍾姓、張姓投資人恫稱「我每月超渡亡魂，忘了我可以跟鬼溝通，我在監獄做過8年，我的心可以比誰都狠，既然你們勒索我不成，換要我死，那就來吧，我變成鬼的時候，睡覺注意鬼找、工作注意鬼喊」。